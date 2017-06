Un bărbat din Ocniţa s-a pomenit cu procese verbale după ce a participat la protestul din 11 iunie; „Suntem în vizorul unor bandiţi foarte periculoşi”

Cetăţenii continuă să semnalizeze cazuri de intimidări după protestul faţă de tandemul PD-PSRM. Astfel, un locuitor al satului Paustova, raionul Ocniţa, a declarat că s-a pomenit cu mai multe controale acasă după manifestaţie din faţa legislativului.



Mai mult, bărbatul a menţionat că a fost nevoit să-şi sisteze activitatea afacerii de familie chiar dacă toate actele sunt în regulă.



„Sunt cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul în satul Paustova, raionul Ocniţa. Pe 14 mai, am participat la protest. Pe 16 mai, la Comisariatul de Poliţie Ocniţa a fost semnată ordonanţa de a efectua un control la domiciliul meu, unde soţia mea comercializează flori. Din cauza că am fost nevoiţi să stăm în Chişinău pentru a ajuta un membru a familiei, care a avut o intervenţie chirurgicală, noi nu am activat. Ne-am întors pe 27 mai. Ulterior, pe 30 mai, în ajunul ultimului sunet, la orele 11:00, a fost efectuat un control la domiciliu cu întocmirea unui proces verbal şi cu multe discuţii în Comisariatul de Poliţie Ocniţa”, a menţionat Constantin Nicolaev.



„Procesul verbal privind controlul din 30 mai este o intimidare organizată de CP Ocniţa. Noi dispunem de toate actele necesare pentru producerea şi comercializarea florilor. Suntem nevoiţi să încetăm orice activitate economică a Gospodăriei Ţărăneşti „Nicolaev Constantin”, închidem aparatul de caşă şi control şi începem procedurile de judecată pentru a arăta că nu noi suntem hoţii. Hoţii stau la guvernare. Însă avem nevoie de protecţie, suntem în vizorul unor bandiţi foarte mari şi periculoşi”, a declarat Constantin Nicolaev.



Totodată, acesta a menţionat că intimidările nu s-au terminat şi au urmat şi alte atacuri: „Pe 11 iunie, am participat la protest şi am fost arătaţi la TV, iar ca rezultat am primit un proces verbal cu privire la contravenţie. Mai mult, şi 15 iunie a mai fost intentat un proces verbal cu privire la contravenţie”.