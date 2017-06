Concluziile societăţii civile după protestul de duminică: „Trebuie să rămânem vigilenţi şi să fim gata să ieşim în stradă când guvernarea va încerca să ignore recomandările Comisiei de la Veneţia”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com/NuPlaha 15.06.2017 16:44