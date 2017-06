Ziua mondială a donatorului de sânge este sărbătorită în fiecare an, la 14 iunie, de ţări din întreaga lume. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS sau WHO - acronimul în limba engleză a denumirii World Health Organization), manifestarea are rolul de a aduce un omagiu donatorilor de sânge şi, în acelaşi timp, prin sărbătorirea acestei zile se doreşte creşterea gradului de conştientizare a nevoii de donaţii de sânge.Tema zilei în acest an are în vedere donarea de sânge în caz de urgenţă. În orice situaţie de criză sau de urgenţă, oamenii se întreabă cum pot ajuta. Prin urmare, sloganul pentru campania din 2017 este: "Donează sânge. Donează acum. Donează constant" / "Give blood. Give now. Give often", scrie Agerpres Transfuzia de sânge este o componentă esenţială a asistenţei medicale de urgenţă, susţine OMS. Situaţiile de urgenţă sporesc cererea de transfuzie sangvină şi constituie provocarea şi complexitatea acesteia.Decizia marcării anual a acestui eveniment s-a luat la cea de-a 58-a reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), la care statele membre şi-au declarat în unanimitate angajamentul şi sprijinul pentru donarea voluntară de sânge.Prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud.Ţara gazdă pentru evenimentul global din 2017 al Zilei mondiale a donatorilor de sânge este Vietnamul, prin intermediul Institutului Naţional de Hematologie şi Transfuzie de Sânge (NIHBT). Evenimentul global va avea loc la Hanoi la 14 iunie 2017.În 2016, ţara gazdă pentru evenimentele organizate în vederea marcării Zilei Mondiale a donatorului de sânge a fost Olanda prin Sanquin, organizaţia naţională pentru recoltarea şi aprovizionare cu sânge. Eveniment global a avut loc la Amsterdam, la 14 iunie în 2016.