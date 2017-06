Povestea complexului hotelier ridicat în Parcul „Valea Trandafirilor”, în loc de centrul de agrement promis

VIDEO

Soarta unui teren din Parcul „Valea Trandafirilor” rămâne incertă. În locul unei foste clădiri urma să fie ridicat un centru de agrement, doar că firma care s-a angajat să realizeze proiectul a construit, pe terenul pe care îl are în arendă până în 2025, un complex hotelier cu nouă niveluri. Arhitectul-şef al Capitalei, Sergiu Borozan, spune că şi în acest caz autorităţile au fost puse în faţa faptului împlinit. Cel mai probabil, crede funcţionarul, termenul de arendă va fi prelungit, fapt pe care mizează şi omul de afaceri căruia îi aparţine hotelul. Detaliile se conţin într-un documentar al Centrului de Investigaţii Jurnalistice din Moldova Povestea acestui hotel începe acum zece ani, când compania Club Royal Park a cumpărat o clădire veche şi avariată, situată în preajma parcului. Atunci firma se angaja să construiască în loc un centru pentru distracţii şi sport. După ce au demolat vechea clădire, în parc a apărut primul imobil al complexului hotelier, unul cu trei etaje. Peste câţiva ani, sub pretextul definitivării construcţiei, firma a solicitat Consiliului Municipal Chişinău să îi acorde în arendă 21 de ari din preajmă, pe un termen de 15 ani. Aleşii locali au dat curs solicitării firmei care are în calitate de fondatori două companii off-shore.„La a doua etapă, începând cu 2011, ei au obţinut autorizaţia şi certificatul de urbanism de aşa-numita definitivare a construirii complexului distraciv sportiv, ceea ce a presupus edificarea unui alt bloc. Iniţial ei au primit autorizaţii pentru patru etaje. Ulterior au mărit până la şapte - opt. Cu tot cu mansardă şi la nouă ajunge. Au defrişat toţi arborii. Este o zonă cu alunecări de teren. Ei s-au folosit de faptul că la primul etaj au fost amenajate spaţii pentru sport şi distracţii. În realitate, chiar şi pe site hotelul dat se prezintă ca un complex hotelier de lux. S-au folosit de o prevedere din Legea spaţiilor verzi precum că este posibil de a construi obiective social-culturale în zonele de parc. Sub pretextul edificării unui complex sportiv-distractiv s-a construit un hotel în toată legea”, explică activistul civic Alexei Dimitrov de la Platforma civică „Salvaţi Chişinăul Verde”.Pe de altă parte, Andrei Gargalîc, care împreună cu soţia sa Lada administrează afacerea, spune că, de fapt, hotelul are şi spaţii de agrement. „Uitaţi-vă ce se află pe acest loc. Se află un bazin unde copiii cu vârsta de până la şase ani înoată gratuit, în cele mai curate condiţii. Duşuri, toalete, toată infrastructura… În al doilea rând aici se află o sală de banchete, restaurant, terasă, sauna. Spuneţi-mi vă rog, asta nu este parte a unui astfel de complex?”, ne-a întrebat retoric omul de afaceri.În 2025 expiră termenul de arendă a terenului pe care este amplasat hotelul. Andrei Gargalîc speră însă că autorităţile vor prelungi termenul de arendă. „Sper că la noi statul şi-a asumat responsabilitatea în faţa investitorilor. Ce fel de element credeţi că este hotelul? Este probabil faţa ţării noastre. În hotel vin străini şi dacă vor veni într-o ţară europeană şi vor trăi aşa cum le place să trăiască în Europa sau America cred că vor investi în ţara noastră. Iată de ce businessul meu este faţa Chişinăului şi nu venitul meu propriu, pentru că orice investiţie de acest fel este pentru 30-40 de ani. Mai devreme de 30 de ani nu avem cum să întoarcem ceea ce am investit”, susţine Andrei Gargalîc.Arhitectul-şef interimar al Capitalei susţine că autorităţile au fost puse în faţa faptului împlinit. „Se vede că în proiectul dat au fost permise şi numere hoteliere la care, pe urmă, atunci când au perfectat înălţimea au cerut ca să fie şi spaţii hoteliere. A cui greşeală este? Cred că şi a Consiliului că au permis... dar iarăşi, ei au permis doar centru sportiv-distractiv. Beneficiarul ne-a adus la ce s-a primit în natură şi nu ceea ce a fost permis. Ce se va întâmpla? Cred că numai prin decizia instanţei de judecată. Altfel n-o să putem demola. Ce se va întâmpla? Cred că va fi prelungit contractul de arendă”, a spus Sergiu Borozan, arhitect-şef interimar al municipiului Chişinău.Acum, în imediata apropiere a complexului hotelier este limitat accesul maşinilor, fiind lăsaţi cu automobile doar clienţii. A fost instalat şi un semn de circulaţie, iar drumul este blocat de o barieră.Vederile din satelit arată că terenul pe care a fost ridicat al doilea edificiu era anterior împădurit. Primăria recunoaşte că au fost defrişaţi copaci, dar se spală pe mâini indicând că pentru asta a fost aplicată o amendă de peste 32.000 de lei.