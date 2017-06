Rezoluţia cu privire la neadmiterea modificării sistemului electoral din Republica Moldova

12.06.2017

După ce au protestat mai multe ore în faţa Parlamentului, manifestanţii au votat un apel privind neadmiterea modificării sistemului electoral din Republica Moldova.



Reprezentanţii societăţii civile au anunţat că documentul urmează să fie transmis Comisiei de la Veneţia, partenerilor de dezvoltare şi instituţiilor internaţionale acreditate la Chişinău.



Vedeţi mai jos textul integral al Rezoluţiei votate la protestul din faţa Parlamentului:



Noi, participanţii la protestul din 11 iunie 2017,PLEDÂND pentru dezvoltarea Republicii Moldova ca Stat de drept, democratic, prosper şi în spiritul valorilor europene, ÎNGRIJORAŢI de limitarea dreptului cetăţenilor la alegeri reprezentative, libere şi corecte, cât şi a dreptului de reprezentare echitabilă şi proporţională a tuturor cetăţenilor în Parlamentul Republicii Moldova, indiferent de locul de trai al acestora, REVOLTAŢI ŞI INDIGNAŢI de capturarea instituţiilor de stat de către liderii Partidului Democrat - fapt ce a dus la manipularea şi discreditarea proceselor democratice, dezvoltare economică precară, corupţie endemică, justiţie selectivă, controlul politic al mass-media şi propagandă mediatică, dezinformare şi manipulare a opiniei cetăţenilor cu privire la subiectele de importanţă publică majoră şi sporirea exodului populaţiei în străinătate, CONŞTIENŢI de faptul că schimbarea sistemului electoral este făcută în interesul Partidului Democrat, a Partidului Socialiştilor şi a politicienilor discreditaţi şi şantajabili, contrar intereselor cetăţenilor şi democraţiei din Republica Moldova,



DECLARĂM:



1. NE OPUNEM cu fermitate modificării sistemului electoral prin trecerea la sistemul mixt sau uninominal, din următoarele considerente:



a) Contrar prevederilor Codului bunelor practici în materie electorală a Consiliului Europei:



- nu există consens politic şi social necesar pentru o reformă fundamentală, promotorii acestei schimbări fiind cotaţi în sondaje cu mai puţin de 40%;



- luând în consideraţie că dispun de resurse administrative, financiare şi mediatice imense, schimbarea sistemului electoral are drept scop avantajarea în viitoarele alegeri Parlamentare a Partidului Democrat, a forţelor afiliate acestuia şi a Partidului Socialiştilor;



b) Modificarea sistemului electoral va afecta grav reprezentarea obiectivă şi proporţională a partidelor politice pentru care cetăţenii îşi vor da votul în cadrul viitoarelor alegeri Parlamentare prin:



- creşterea semnificativă a riscului coruperii alegătorilor şi frăudării alegerilor la nivelul circumscripţiilor uninominale şi manipulării voinţei alegătorilor prin impunerea deputaţilor independenţi să adere la partidul de guvernare;



- diminuarea drastică a rolului Diasporei în procesul electoral întrucât, sub toate aspectele, nu va fi posibilă crearea circumscripţiilor proporţionale numărului alegătorilor aflaţi în afara Republicii Moldova, precum şi prin excluderea alegătorilor din Transnistria din procesul electoral.



c) Exemplele României şi Ucrainei confirmă că sistemul mixt va creşte şi mai mult numărul fraudelor electorale şi nivelul corupţiei politice, care deja a atins cote alarmante în Republica Moldova.



d) Modificarea sistemului electoral va lovi direct în partidele de opoziţie emergente şi va submina rolul opoziţiei ca forţă indispensabilă unei democraţii veritabile;



2. CEREM Parlamentului Republicii Moldova să retragă de urgenţă proiectul de lege cu privire la schimbarea sistemului electoral şi să îmbunătăţească sistemului electoral actual, pentru a asigura tuturor cetăţenilor dreptul la alegeri libere şi corecte.



3. APELĂM către Comisia de la Veneţia, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comisia Europenă şi Parlamentul Uniunii Europene şi Statele Unite ale Americii să susţină în continuare democratizarea Republicii Moldova şi să solicite guvernanţilor - organizarea unor alegeri libere şi corecte în baza sistemului electoral proporţional actual, în conformitate cu cele mai înalte standarde.



Dlui Gianni BUQUICCHIO,

Preşedinte al Comisiei de la Veneţia

Dlui Mr K. TUORI,

Prim Vice-Preşedinte al Comisiei de la Veneţia

Dlui Ch. GRABENWARTER,

Vice-Preşedinte al Comisiei de la Veneţia

Dnei H. Kjerulf THORGEIRSDOTTIR,

Vice-Preşedinte al Comisiei de la Veneţia

Dlui Aivars ENDZINS,

Membru al Biroului Comisiei de la Veneţia

Dlui Gagik HARUTYUNIAN,

Membru al Biroului Comisiei de la Veneţia

Dlui I-W. KANG,

Membru al Biroului Comisiei de la Veneţia

Dnei Talia KHABRIEVA,

Membru al Biroului Comisiei de la Veneţia

Dlui Antonio TAJANI,

Preşedintele Parlamentului European

Dlui Jean-Claude Juncker,

Preşedintele Comisiei Europene

Dlui Thorbjørn JAGLAND,

Secretarul General al Consiliului Europei

Dlui Jose Luis HERRERO,

Şeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova

Dlui Pirkka TAPIOLA,

Ambasador, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova

Dlui James PETTIT,

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova