Liderii Platformei DA, după întâlnirile cu cetăţenii: Oamenii nu-şi pierd speranţa, ei sunt gata să lupte pentru viitorul copiilor lor

Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr continuă seria de întâlniri cu cetăţenii. Astfel, mai mulţi reprezentanţi ai Platformei DA au mers în câteva localităţi din centrul ţării pentru a discuta cu localnicii despre situaţia actuală din ţară.„După ce am cutreierat satele şi oraşele îndepărtate din nordul şi sudul ţării, ducând oamenilor adevărul, am considerat că trebuie să insistăm mai mult pe lângă cetăţenii din Chişinău, suburbii, satele şi oraşele din preajmă să iasă în număr cât mai mare la protestul împotriva corupţiei, nedreptăţii, sărăciei, şi atentatelor guvernării la democraţie. Sfârşitul de săptămână l-am petrecut pe un etern tărâm al Demnităţii şi Adevărului, în satele raioanelor Hâncesti şi Ialoveni”, a spus liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.Potrivit lui Năstase, discuţiile cu cetăţenii s-au axat pe problemele stringente enunţate de aceştia.„Am discutat cu oamenii locului despre grijile şi nevoile lor cotidiene, despre perspectivele noastre comune aici, acasă şi am convenit cu ei că ne va fi mai cu putinţă decât celor de la Briceni, Ocniţa, Edineţ sau Cahul să depăşim pe 11 iunie obstacolele create de guvernare în realizarea drepturilor noastre cetăţeneşti”, a scris Andrei Năstase pe pagina de facebook Totodată, membrii Platformei Demnitate şi Adevăr s-au întâlnit şi cu locuitorii din capitală.„Discuţii sincere am avut cu oamenii din sectorul Buiucani, un pic obosiţi şi dezamăgiţi, dar plini de Demnitate şi Intelegenţă. Vorbim şi informăm lumea împreună cu domnul Moţpan şi echipa noastră din sectorul Buiucani despre Protestul din 11 iunie. Majoritatea sunt hotărâţi să meargă duminică la Parlament. Nu am găsit niciun pensionar, la care pensia a fost ridicată mai mult de 70 lei. Toţi ei au trimis un "привет" către canalii, pardon, canalele lui Plahotniuc, care au promis majorări cu 37 %”, a spus vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.„Cu toate că guvernare Plahotniuc - Dodon face totul posibil pentru a descuraja definitiv populaţie, aceşti Oameni nu-şi pierd speranţa. Ei sunt gata să lupte pentru viitorul copiilor şi nepoţilor lor. Am aflat câteva lucruri strigător la cer despre abuzuri din partea administraţiei la două întreprinderii municipale, care gestionează blocuri locative, unde locuiesc aceşti Oameni frumoşi. Timp de 6 luni locatarii nu pot afla justificarea majorării duble a tarifelor pentru deservirea blocurilor. Vom face totul posibil pentru a ajuta aceşti oameni, a adăugat Slusari.Asfel, liderii Platformei Demnitate şi Adevăr i-a îndemnat încă o dată pe oameni să iasă duminică la protestul din faţa Parlamentului.„Oameni ai Demnităţii, rămâne cum am stabilit. Pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri într-o ţară în care să vrem să trăim, ne vedem Duminică, la 11.30, lângă monumentul lui Stefan cel Mare şi Sfânt”, a spus Andrei Năstase.