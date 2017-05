Thorbjorn Jagland a avut o discuţie cu reprezentanţii mai multor ONG-uri din RM; Societatea civilă a cerut misiuni de observare în justiţie

Corupţia, abaterile grave din justiţie şi atacurile asupra societăţii civile. Sunt câteva dintre cele mai actuale probleme care au fost puse pe tapet în cadrul unei discuţii dintre reprezentanţii unor ONG-uri şi secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland. Întrevederea a avut loc în această dimineaţă, la sediul din Chişinău al organizaţiei internaţionale. Membrii societăţii civile au avut şi o rugăminte către înaltul oficial: să trimită misiuni de monitorizare, inclusiv în domeniul judiciar.



Directorii de la Transparency International Moldova, Asociaţia Promo-LEX, Centrul de Resurse Juridice şi Institutul de Politici Publice spun că întâlnirea cu Thorbjorn Jagland a fost scurtă, dar consistentă. Printre îngrijorările exprimate se numără: „Fenomenul capturării instituţiilor statului, este lipsa independenţei în sistemul judiciar, capturarea organelor mass-media, este persecutarea activiştilor civici, a judecătorilor, a avocaţilor. Sigur că mult am vorbit despre această iniţiativă de a schimba sistemul electoral înaintea alegerilor pentru a scăpa de răspundere şi pentru a menţine puterea în continuare. Noi am atras atenţia şi la propunerile noastre, le-am dat şi din rapoartele societăţii civile. Sigur că el a spus că este foarte important ca în ţară să existe o societate civilă vibrantă”.



„Am vorbit despre evoluţiile din jurul schimbărilor care vor să aibă loc în ceea ce priveşte schimbarea sistemului electoral. Noi, ca Promo-LEX, şi despre problemele ce ţin de drepturile omului în stânga Nistrului, mai degrabă lipsa unor instrumente de apărare a acestor drepturi în stânga Nistrului. Am vorbit despre provocările cu care se confruntă societatea civilă. Am vorbit despre situaţia în care organizaţiile neguvernamentale tind a fi asociate sau afiliate unor partide politice, atunci când ele-şi exercită de fapt misiunea lor civică de a atrage atenţia asupra anumitor probleme”, a declarat Ion Manole, directorul executiv al Asociaţiei Promo-LEX.



„Am vorbit astăzi cu secretarul general despre multe lucruri inclusiv despre starea justiţiei din ţară, combaterea corupţiei, atacurile împotriva societăţii civile. Rugămintea noastră pentru ei a fost să trimită misiuni de monitorizare atât pe justiţie şi supremaţia legii, cât pe atacurile împotriva societăţii civile. Sperăm că rugăminţile noastre vor fi îndeplinite. Cred că este un moment adecvat ca aceste misiuni să vină, să vadă diferenţa în ceea ce a fost cu mulţi ani în urmă şi acum”, a spus preşedintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.



„Am vorbit cu domnul Jagland despre în primul rând nivelul înalt de corupţie politică aici, corupţie care este generată de faptul că legea privind partidele politice, pentru finanţarea partidelor politice nu este normală legea. Am vorbit despre faptul că în ultimul timp sunt foarte multe atacuri la adresa societăţii civile în special a ONG-urilor care au chemat lumea la protest să protesteze împotriva legislaţiei privind sistemele electorale şi asta nu e normal. ONG-urile simt întotdeauna ce se întâmplă în societate, lăsaţi ONG-urile să lucreze altfel cum vor ele, nu le daţi voie politicienilor să atace ONG-urile”, a menţionat Arcadie Barbăroşie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice.



Iar ieri, după ce a fost lansat oficial programul de acţiuni Consiliul Europei - Republica Moldova pentru anii 2017-2020, Thorbjorn Jagland s-a întâlnit cu membrii Guvernului şi ai Parlamentului şi a ţinut o prelegere la Universitatea de Stat din Moldova. Unii participanţi la conferinţă s-au interesat care sunt concluziile oficialului european după întrevederile cu exponenţii guvernării.



„Aţi discutat despre schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova? Şi dacă aţi constatat, eventual, consensul despre care se vorbeşte atât de mult în această privinţă”, a spus Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT.



„Orice sistem trebuie să facă posibilă venirea unor noi forţe politice. De asemenea, aceasta este singura cale să fie asigurată o competiţie sănătoasă între puteri”, a declarat Thorbjorn Jagland.



„Mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile consideră că bazele democraţiei sunt în pericol în Republica Moldova şi ar trebui, cel puţin, să le reanimăm. Ce ne recomandaţi, cum o putem face în mod paşnic?”, a precizat directorul Institutului European de Studii Politice, Viorel Cibotaru.



„Democraţia trebuie să vină din interior, ea nu poate fi importată. Trebuie să rezolvaţi singuri această problemă. Ceea ce puteţi face este să implementaţi o legislaţie care prevede o competiţie liberă între partidele politice”, a menţionat Thorbjorn Jagland.



Menţionăm că Thorbjorn Jagland a fost primul oficial de rang înalt care a declarat că Moldova este un stat capturat de oligarhi, aflat pe marginea prăpastiei. Secretarul general al Consiliului Europei s-a aflat într-o vizită de două zile la Chişinău, timp în care a vorbit tranşant despre lipsa de independenţă şi de credibilitate a instituţiilor de stat din ţara noastră şi a recomandat asigurarea libertăţii mass-media şi a pluralismului politic. Înaltul oaspete a mai atenţionat că Republica Moldova are o mare problemă cu fenomenul corupţiei, cu spălările de bani şi că anumite persoane foarte bogate se ocupă deopotrivă de afaceri şi de politică. Thorbjorn Jagland este un politician norvegian şi se află la cel de-al doilea mandat de secretar general al Consiliului Europei.