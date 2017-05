Povestea celor 20 de eroi de la Gala Super Heroes of Moldova; Vezi cine sunt ei

FOTO

Ingeniozitate, muzică, dispoziţie bună şi mult fast - aşa s-a desfăşurat Gala Super Heroes of Moldova, care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute la Chişinău. Este un eveniment care ţine să evidenţieze tinerii care au reuşit, prin forţe proprii, să se remarce acasă şi peste hotare, obţinând rezultate remarcabile, care merită să fie cunoscute şi apreciate.Gala Super Heroes of Moldova se află la începuturi, evenimentul de sâmbătă fiind a doua ediţie. La întrebarea cât de greu este să organizezi un astfel de eveniment în Moldova ne-a răspuns unul dintre organizatorii evenimentului.„Este greu să organizezi un asemenea eveniment, mai ales când ştii că ai o responsabilitate faţă de o ţară întreagă şi este foarte important ca evenimentul să fie unul calitativ. Tinerii sunt viitorul acestei ţări, mai ales aceşti tineri care au câştigat, fiindă ei sunt un exemplu pentru alţi tineri şi chiar pentru generaţii întregi. Oamenii sunt destul de receptivi”, a declarat unul dintre organizatori, preşedintele Centrului Naţional al Tineretului iYoung, Artiom Ursoi.„A fost o experienţa uimitoare. Am văzut că speranţa încă trăieşte în oameni şi că munca cetăţenilor noştri a fost apreciată. Sper că acest eveniment va naşte noi speranţe pentru a crea viitorul acasă”, a menţionat unul din invitaţii Galei, Daniel Chepteni.În cadrul Galei, au fost premiaţi 20 de tineri pentru merite deosebite în domeniile în care activează.Categoria– participantul de la „Românii au talent”, care a cucerit inimile publicului cu vocea şi talentul său la doar 16 ani.Categoria– preşedinte A.O. „Serviciul pentru pace”, filiala Bălţi.Categoria, preşedinte Consiliului Raional Orhei, fiind cel mai tînăr preşedinte de raion.Categoria– regizorul clipurilor Carla's Dreams, cunoscut atât în ţară, cât şi dincolo de hotarele ei.Categoria– fondator Selfie Box, un nou trend la evenimentele organizate în Chişinău.Categoria– medic chirurg care a efectuat deja peste 300 de operaţii, iar în calitate de asistent a participat la peste 1000 de intevenţii chirurgicale.Categoria– unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi fotografi din ţară.Categoria– autoarea mai multor cărţi, printre care „Cămaşa lui”, „Parfumul”, „Despre ea” şi altele.Categoria– a elaborat condiţii tehnologice pentru nano şi microarhitecturi 2D şi 3D.Categoria– dansator de breakdance timp de 16 ani.Categoria- prezentatoare TV la o emisiune de tineret.Categoria– pictor la Teatrul Naţional de Operă şi Balet.Categoria– campion european de powerlifting în 2015 şi campion mondial în 2016.Categoria– cea mai tânără profesoară de biologie din raionul Orhei.Categoria– cea care salvează sute de vieţi, depunând un mare efort pentru a colecta sume considerabile de bani pentru copii care au nevoi de ajutor.Categoria– fondatorul BĂNCII DE BANCURI.Categoria– cea care a cucerit o lume întreagă cu hainele create de ea.Categoria- elev în clasa XI-a, care a reuşit să deschidă o mică afacere în localitatea sa, datorită unui grant european.Categoria- o tânără activă, care promovează intens modul sănătos de viaţă.Categoria- actor la Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, cu peste 25 de roluri la activ.În spatele oricărui eveniment este o echipă de organizatori şi susţinători dedicaţi. Gala Super Heroes of Moldova 2017 este organizată de Centrul Internaţional Antidrog Moldova şi Centrul Naţional al Tineretului iYoung.