Mai mulţi artişti din ţară vor participa la Cireşarul copiilor, cel mai tare festival al verii

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.05.2017 20:56

Acolo unde este chef şi voie bună, artiştii se adună ca albinele la miere. Mondenii ne-au dat de înţeles că nu vor rata cel mai tare festival al verii, aşa că la „Cireşarul copiilor” aveţi toate şansele să daţi ochii cu favoriţii voştri. Nu dăm toate cărţile pe faţă, iar în reportajul ce urmează vă arătăm doar câţiva artişti din lista celor care vor veni să vă încânte.



Pentru Aura, ziua de întâi iunie are o semnificaţie aparte. În fiecare an, interpreta încearcă să-şi surprindă cele două fiice gemene. De data aceasta, i-a fost mai uşor atunci când a văzut ce pune la cale Jurnal TV.



Special pentru festivalul „Cireşarul copiilor”, Doamna Dora a scos toţi banii de la ciorap şi s-a dus la cel mai bun atelier. A spus că vrea să-şi coase o rochie cum nu s-a mai văzut până acum, mai ales că e prezentatoare...



Şi Doiniţa Gherman aşteaptă cu sufletul la gură ziua copiilor, printre care se simte în apele ei. Cântăreaţa ne-a asigurat că va fi pe placul celor mai mici spectatori.



Deşi are o agendă plină, Pasha Parfeni şi-a făcut timp pentru „Cireşarul copiilor”. Interpretul va cânta piese cunoscute de la mic la mare.



Ce artişti vor mai participa la cel mai dulce festival al verii, veţi vedea pe 1 iunie. Până atunci, înarmaţi-vă cu dispoziţie bună şi pregătiţi-vă de marele show.