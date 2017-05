VIDEO

Ziua Pacificatorului ONU: 110 militari moldoveni au participat la misiuni de pacificare sub egida ONU

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.05.2017 20:08

Coasta de Fildeş, Liberia, Sudan sau Republica Centrafricană. Sunt doar câteva dintre destinaţiile deloc turistice în care sunt trimişi militarii moldoveni. Sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, ofiţerii noştri au grijă să prevină escaladarea conflictelor care în zonele respective durează zeci de ani. În cinstea ostaşilor care sunt în misiune, dar şi în memoria celor căzuţi în operaţiuni de menţinere a păcii, pe 29 mai este marcată Ziua Pacificatorului ONU.



Republica Moldova participă la misiuni de pacificare sub egida ONU din 2003. De atunci, 110 militari din ţara noastră au fost trimişi în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, în regiuni în care războaiele au marcat teritorii şi destine.



Maiorul Sergiu Chetraru a fost trimis în Sudanul de Sud în 2015 şi a revenit acasă la începutul acestei luni. În timpul misiunii, a fost coordonatorul piloţilor dislocaţi în regiune şi avea obligaţia de a transporta ofiţerii de la o bază militară la alta şi de a verifica marfa adusă cu elicopterul.



Ofiţerul moldovean a fost martor al ororilor războiului atunci când un individ a încercat să pătrundă pe teritoriul bazei militare, ameninţând că se aruncă în aer.



În ciuda situaţiei instabile din regiune şi a misiunilor dificile, a legat prietenii cu ostaşi din alte ţări şi a încercat să cunoască mai bine specificul continentului african.



Nimic nu se compară însă cu o mămăliguţă ca acasă. Ofiţerul Chetraru a vrut să le demonstreze asta colegilor africani şi englezi, alături de care era în misiune, aşa că la revenirea din concediu le-a gătit mâncăruri tradiţionale pentru noi.



Maiorul a putut să vină acasă după un an de misiune. Un an deloc uşor, recunoaşte el, mai ales că fiind la mii de kilometri de casă, soţia i-a născut primul copil - o fetiţă pe care o aştepta foarte mult şi pe care a văzut-o doar pe internet. Momentul în care şi-a cuprins pentru prima dată fiica va rămâne una dintre trăirile pe care nu le va uita niciodată.



Totuşi, după o perioadă, Sergiu Chetraru a trebuit să se întoarcă în Sudanul de Sud, unde a mai stat aproape jumătate de an şi a venit acasă nevătămat, acum aproximativ două săptămâni. Din fericire, niciun ofiţer moldovean nu a fost ucis sau rănit în timpul misiunilor de pace, însă numărul militarilor străini care nu au mai revenit acasă este de peste 3.500.