Companiile cu „nouă vieţi” din scandalul licitaţiilor trucate în Educaţie // Investigaţie

Cu administratori cercetaţi penal şi aflaţi în arest la domiciliu, unele dintre companiile implicate în scandalul licitaţiilor trucate privind aprovizionarea grădiniţelor cu produse alimentare continuă să câştige tendere. Doar una dintre nouă firmele ajunse în vizorul procurorilor a fost inclusă în lista de interdicţie a Agenţiei Achiziţii Publice (AAP). În privinţa celorlalte, solicitările fie au fost respinse de AAP pentru nerespectarea rigorilor, fie nu au fost depuse. În lipsa unui temei juridic, autorităţile contractante spun că nu au de ales şi încheie contracte de achiziţii cu firmele bănuite că ar fi livrat produse necalitative grădiniţelor din capitală, se arată într-o investigaţie de pe anticorupţie.md.

Sute de contracte pentru o „companie penală”





În doar două luni ale anului curent, SRL Lovis Angro a câştigat peste 180 de licitaţii pentru asigurarea cu produse alimentare a mai multor grădiniţe, şcoli, spitale, centre de sănătate din întreaga republică. Valoarea totală a contractelor încheiate se ridică la 23 de milioane de lei. Patronul companiei, Lilian Sofrone, se regăseşte în interceptările telefonice făcute publice de Centrul Naţional Anticorupţie, în contextul dosarului privind licitaţiile trucate de la direcţiile de Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău. Potrivit interceptărilor, Sofrone ar fi trebuit să rezolve o problemă cu achitarea unor taxe ilegale pe care agenţii economici le plăteau periodic şefilor de direcţii pentru trucarea licitaţiilor. Astăzi, Lilian Sofrone se află în arest la domiciliu, după 30 de zile petrecute în izolatorul CNA, fiind acuzat de participare la depăşirea atribuţiilor de serviciu de către persoanele implicate în organizarea licitaţiilor.

Lovis Angro SRL, preferată la Bălţi

Problemele cu oamenii legii nu au împiedicat însă compania să continue să participe la licitaţii şi să le câştige. Cele mai bănoase contracte, SRL Lovis Angro le-a obţinut în acest an la Bălţi. Astfel, pe 3 ianuarie curent, firma a semnat cu Primăria mun. Bălţi un contract în valoare de circa 2,8 milioane de lei, pentru aprovizionarea cu produse alimentare a grădiniţelor din municipiu. O săptămână mai devreme, compania a mai câştigat o licitaţie organizată de Primăria Bălţi, valoarea contractului fiind de 345.000 de lei. La sfârşitul lunii decembrie 2016, şi Spitalul de psihiatrie din Bălţi a procurat produse alimentare de la Lovis Angro, de 254.051 de lei, iar pe 11 ianuarie curent, firma s-a angajat să facă livrări de produse alimentare în sumă de 383.484 de lei pentru Spitalul municipal din Bălţi.

„Oricine poate ajunge în situaţii mai puţin plăcute”

Contactat de Centrul de Investigaţii Jurnalistice, viceprimarul mun. Bălţi, Leonid Babii, cel care a fost preşedinte al comisiilor de licitaţii care au făcut aceste achiziţii, ne-a redirecţionat spre Liliana Ceremuş, specialist principal în domeniul achiziţiilor publice la Primăria din Bălţi. Funcţionara ne-a comunicat că autorităţile locale ştiau că Lovis Angro este implicată în scandalul cu licitaţiile trucate, iar directorul companiei este în arest, dar nu au avut niciun motiv să refuze oferta.

„Noi ştiam de problemele lor, dar am telefonat la Agenţia Achiziţii Publice şi am fost anunţaţi că firma nu este în lista de interdicţie. Ei au înaintat tot pachetul de documente, juridic la ei totul era în regulă. Noi am lucrat cu acest agent economic şi în anii precedenţi şi nu am avut niciodată probleme, nu au fost încălcări. Oricine poate ajunge în situaţii mai puţin plăcute”, a justificat Ceremuş. Funcţionara susţine că acum autorităţile locale monitorizează mai atent modul în care sunt îndeplinite aceste contracte de achiziţii şi deocamdată nicio grădiniţă nu a înaintat plângeri sau obiecţii faţă de companie.

„Nu era în lista neagră. De ce să îi respingem oferta?”

Un alt contract valoros, Lovis Angro l-a semnat în acest an cu Internatul Psihoneurologic din Cocieri, Dubăsari. Instituţia îi va achita firmei peste 1,1 milioane de lei pentru produse alimentare. La fel ca şi în cazul funcţionarei de la Bălţi, Tatiana Cojuhari, economista Internatului de la Cocieri, ne-a răspuns că nu a avut niciun temei să respingă oferta înaintată de firmă.

„Compania nu era în lista neagră. De ce să îi respingem oferta? Noi am mai lucrat cu ei şi îşi onorează mereu obligaţiile contractuale. Iarna am avut nişte probleme legate de livrări din cauza transportului. Noi ne aflăm în stânga Nistrului şi atunci când râul îngheaţă e mai complicat să fie livrate produsele alimentare”, ne-a explicat Tatiana Cojuhari. Potrivit sursei, Lovis Angro şi Serex Comerţ participă de mulţi ani la licitaţiile organizate de ei şi niciodată nu au avut probleme. În acest an, instituţia medicală a procurat de la firma lui Lilian Sofrone biscuiţi, bomboane, legume, conserve de peşte, carne şi cereale.





O viaţă nouă pentru afaceri vechi



Potrivit unui studiu realizat de Centrul Naţional Anticorupţie la sfârşitul anului 2015, firma Lovis Angro SRL a fost preluată de persoane care reprezentau un alt agent economic specializat în vânzarea produselor alimentare, Artprest Grup SRL. Firma a câştigat anterior sute de licitaţii pentru livrarea produselor alimentare în grădiniţe, spitale şi centre de sănătate, dar pe 30 noiembrie 2015, Artprest Grup a fost inclusă în lista neagră de către Agenţia Achiziţii Publice, pentru „executarea necorespunzatoare a clauzelor contractuale”. Artprest Grup SRL nu are dreptul să mai participe la concursuri de achiziţii publice până în noiembrie 2018. În locul acesteia însă licitaţiile sunt câştigate de Lovis Angro SRL. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat, Lovis Angro SRL şi Artprest Grup SRL au aceeaşi adresă juridică - str. Columna 170.

O altă firmă, alte licitaţii





La 20 decembrie 2016, Spitalul de Psihiatrie din Bălţi de asemenea a semnat un contract de achiziţie a produselor alimentare cu Lovis Angro (254.051 de lei), dar şi unul cu Sanex Comerţ SRL, în valoare de 497.893 de lei. Ultima companie de asemenea a fost implicată în scandalul cu produsele alimentare livrate grădiniţelor din Capitală. În interceptările telefonice publicate de CNA, doi angajaţi ai companiei discută despre merele stricate care urmează să fie livrate grădiniţelor din Chişinău. La 2 ianuarie 2017, Sanex Comerţ a fost inclusă în lista de interdicţie a AAP, nu având astfel dreptul să participe la licitaţii publice până în 2020. Până a fi luată decizia Agenţiei, firma a reuşit însă să câştige 37 de licitaţii de livrare a produselor alimentare pentru anul 2017 în mai multe grădiniţe şi spitale din republică, inclusiv în Spitalul Oncologic, Spitalul municipal pentru copii „V. Ignatenco” şi spitalele de psihiatrie din Chişinău şi Bălţi. Cel mai valoros contract de achiziţii pentru acest an, Sanex Comerţ l-a semnat cu Departamentul Instituţii Penitenciare (DIP), care a procurat de la firmă produse alimentare de peste un milion de lei. Potrivit responsabililor de achiziţii de la DIP, în acest moment, instituţia publică se află în proces de reziliere a contractului din cauza nerespectării de către firmă a condiţiilor contractuale.









Contracte reziliate pentru nerespectarea condiţiilor

Şi celelalte instituţii publice care au procurat produse alimentare de la Sanex Comerţ au reziliat între timp contractele, motivul fiind acelaşi – firma nu îşi onorează obligaţiile. „Aveam numai probleme cu ei. M-am săturat să îi sun şi să îi întreb despre întârzierile cu care ne aduceau comenzile. Nu răspundeau la telefon. Noi nu am ştiut nici cu spatele despre faptul că această firmă şi Lovis Angro, cu care de asemenea am semnat un contract în acest an, erau implicate în scandalul de anul trecut. La televizor nu au fost anunţate numele firmelor, nimeni nu ne-a spus că nu ar trebui să semnăm contracte cu aceste companii. Ne-am dat seama că Sanex Comerţ este implicată în acel scandal după ce am văzut cum se ascund. Ulterior, am reziliat contractul cu ei”, ne-a comunicat Eugenia Albut, jurista Spitalului de Psihiatrie din Bălţi.

Angajata este revoltată că deşi companiile sunt cu probleme, nu au fost incluse în lista de interdicţie a AAP, iar activitatea firmelor nu a fost suspendată pe perioada anchetei. „Noi vrem produse calitative pentru pacienţii noştri. Nu ne trebuie probleme”, a precizat Albut.





Misterul din spatele „listei negre”

Cererile pentru a include Sanex Comerţ în lista de interdicţie a AAP au fost depuse de mai multe autorităţi publice: direcţiile de Educaţie, Tineret şi Sport din sectoarele Ciocana şi Botanica, Primăria Soroca, dar şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

Contactat pentru a ne explica de ce au depus cereri doar împotriva acestei companii, Alexandru Strătilă, şeful adjunct al Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport din sectorul Ciocana, ne-a răspuns evaziv. „Am primit o recomandare de la primărie ca să depunem plângeri la AAP împotriva firmelor cu probleme ca acestea să nu mai poată participa la licitaţii. Noi am avut contracte cu Sanex Comerţ şi am avut mai multe probleme: întârzieri, produse returnate. Nu îmi amintesc dacă cererea noastră către AAP a inclus şi alte firme. În anii precedenţi, ştiu că am mai scris plângeri împotriva unor companii, dar acum nu ştiu. La Ciocana mereu am avut un control mai strict în ceea ce priveşte asigurarea cu produse alimentare, de aceea nici nu am prea avut probleme mari. Acum controlul e şi mai drastic”, a precizat funcţionarul.



Bâlbele de la direcţiile de educaţie din capitală









Şeful Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Alexandru Fleaş, susţine că şi ei au depus o cerere în adresa AAP pentru a include firmele implicate în scandal în lista de interdicţie pentru participarea la licitaţii publice, dar solicitarea le-a fost respinsă.

„Ni s-a explicat că cererile trebuie să fie depuse de autorităţile care au contractat serviciile acestor companii. DGETS nu a semnat contracte directe. Am dispus atunci ca fiecare direcţiei de Educaţie de sector să depună cereri separat, pentru că ei au contractat aceşti agenţi economici. Cererile direcţiilor de la Botanica şi Ciocana au fost deja examinate. Urmează să fie examinat şi demersul direcţiei Buiucani. Ei au depus plângerea în 2017, în privinţa agenţilor economici Cordacom şi Crinic Grup”, ne-a comunicat Fleaş.

Întrebat de ce direcţiile de sector nu au depus plângeri împotriva tuturor agenţilor economici vizaţi de ancheta procurorilor, funcţionarul nu a putut să ne ofere un răspuns, insistând doar pe ideea că în 2017 nicio direcţie de Educaţie din Chişinău nu are vreun contract de achiziţii cu aceste companii.

La sfârşitul lunii decembrie 2016, portalul Anticoruptie.md scria că în pofida dosarelor penale, Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport din sectorul Centru al Capitalei a semnat din nou contracte de livrare a produselor alimentare cu firmele Sanex Comerţ şi Lovis Angro. Contractele au fost încheiate pe 2 decembrie, după ce reprezentanţii companiilor au ajuns în arestul oamenilor legii, fiind suspectaţi de trucarea licitaţiilor. Astăzi, Alexandru Fleaş insistă că toate contractele semnate de Direcţiile Educaţie a sectoarelor Centru şi Râşcani cu Lovis Angro au fost reziliate de îndată ce DGETS a aflat despre ele.

Cereri formale

Directorul adjunct al AAP, Valeriu Secaş, susţine că atât DGETS, cât şi direcţiile de Educaţie de sector au depus cereri nemotivate sau cu multe încălcări pentru includerea firmelor în lista de interdicţie.

„Şi DGETS, şi direcţiile de sector au depus cereri neconforme pentru că Regulamentul de includere în lista de interdicţie prevede un anumit termen, formă, condiţii de depunere şi circumstanţe. Potrivit legislaţiei, doar autorităţile care au semnat contracte cu aceste companii au dreptul să depună astfel de demersuri, argumentându-le temeinic. E nevoie să se demonstreze că prin nerespectarea prevederilor contractuale a fost cauzat un prejudiciu autorităţii contractante sau a fost afectată activitatea acesteia. În cazul Sanex Comerţ, Direcţia Educaţie de la Botanica a depus un demers bine argumentat şi a fost posibilă introducerea firmei în lista de interdicţie. În cazul celorlalte firme, cererile au fost mai mult formale, doar demersuri cu liste de companii. Noi le-am returnat cererile pentru a fi completate, dar autorităţile respective nu au mai revenit”, a explicat Secaş.

Directorul adjunct al AAP afirmă că modul în care au fost întocmite aceste cereri lasă impresia că autorităţile contractante le-au depus doar pentru a arăta că au făcut-o, dar nu şi pentru a obţine excluderea acestor firmele de la procesul de achiziţii publice.

„O mână spală pe alta”









Şi şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, crede că direcţiile Educaţie din Chişinău au depus doar formal cereri către AAP pentru includerea companiilor în lista de interdicţie. „Ceea ce am constatat noi din materialele dosarului este că exista interes comun între unii funcţionari şi unii agenţi economici. Cred că aici trebuie căutată şi explicaţia de ce direcţiile de sector nu au depus cereri de includere a acestor firme în lista neagră a AAP. O mână spală pe alta”, a explicat Morari.

Amintim că studiul prezentat anterior de CNA de asemenea a arătat că unii dintre funcţionarii direcţiilor de Educaţie din Capitală aveau legături cu firmele câştigătoare ale licitaţiilor trucate. Spre exemplu, un angajat al Direcţiei de Educaţie din sectorul Râşcani a fost anterior angajat al companiilor Cordacom SRL şi Crinic Grup, care au livrat în 2015-2016 produse alimentare necalitative în grădiniţe.

Problemele rămân

Şeful Procuraturii Anticorupţie susţine că în timpul apropiat, dosarul privind licitaţiile trucate de achiziţionare a produselor alimentare pentru grădiniţele din Chişinău va fi transmis în judecată. Cei 17 funcţionari publici şi angajaţi ai companiilor care au livrat produse alimentare instituţiilor preşcolare din Capitală sunt acuzaţi de corupere activă, depăşirea atribuţiilor de serviciu sau de fals în acte. Totuşi, faptul că unele dintre aceste companii au livrat produse alterate nu va fi sancţionat penal şi asta pentru că în Codul Penal nu este prevăzută o astfel de infracţiune.

Şeful DGETS, Alexandru Fleaş, susţine că şi astăzi există probleme legate de achiziţiile de produse alimentare. „Am constatat că unii agenţi economici au semnat contracte cu preţuri diferite pentru acelaşi produs, în sectoare diferite. De exemplu, carnea într-un sector este cumpărată cu 80 de lei, în alt sector cu 60, iar în altul cu 100 de lei. Am sesizat Consiliul Concurenţei să se clarifice. Se impune o modificare a procedurilor de achiziţii astfel încât procurările să se facă centralizat pentru a evita aceste diferenţe de preţuri”, afirmă funcţionarul.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută la momentul reţinerii persoanelor implicate în dosarul licitaţiilor trucate pentru aprovizionarea grădiniţelor cu produse alimentare, şeful direcţiei urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, a declarat că în acest scandalsunt implicaţi nouă agenţi economici. Ulterior, în studiul analitic făcut public de CNA au fost menţionate companiile Sanex Comerţ SRL, Lovis Angro SRL, Crinic Grup SRL, Cordacom SRL, Artprest Grup SRL, Draur Grup SRL, Status-Prim SRL.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice a încercat să-i contacteze pe reprezentanţii companiilor Lovis Angro SRL şi Sanex Comerţ SRL, dar la numerele de telefon ale firmelor nu a răspuns nimeni mai multe zile la rând.



Sursa: anticorupţie.md