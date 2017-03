„De vorbă cu mama...” - filmuleţul emoţionant realizat de Comedy Zebra Show

VIDEO

Băieţii de la Comedy Zebra Show au realizat, cu prilejul zilei de 8 martie, un video dedicat mamelor. „Pentru că în ochii ei vom rămâne mereu copii...”, spun autorii filmuleţului care emoţionează până la lacrimi.„Am avut în faţa mea multe săli pline, arhipline, dar niciodată nu am avut aşa emoţii cum le trăiesc acum, când am un singur spectator. Tot ceea ce sunt eu astăzi îţi datorez doar ţie. Tu m-ai îndemnat întotdeauna să cred în visele mele şi niciodată să nu cedez. Ai ştiut cu desăvârşire să susţii talentul din mine. De la tine am aflat că putem fi mai buni. Grija ta o simţeam chiar şi de la distanţe mari. Am avut şi certuri şi îmi pare rău. Dar chiar şi atunci când te supăram simţeam cum continui să ai grijă de mine. Acum nu sunt lângă tine. M-am deghizat în matur şi argumentez că nu dispun de timp. Îmi pare rău că petrecem atât de puţin timp împreună. Mi-e dor de copilul din mine care învie numai în momentul în care eşti alături”, este mesajul din fimuleţ.