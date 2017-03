Un şofer moldovean a făcut infarct în România când a aflat că are de plătit o amendă de peste 9.000 de lei

VIDEO

La un pas de moarte din cauza unei sancţiuni. Un moldovean de 60 de ani, şofer de camion, a făcut infarct în România, după ce inspectorii de circulaţie din judeţul Vaslui l-au anunţat că, în termen de 48 de ore, are de plătit o amendă de 2.000 de lei româneşti, adică peste 9.000 de lei moldoveneşti, şi că maşina îi este sechestrată până la plata acesteia.Presa de peste Prut scrie că şoferul a fost transportat de urgenţă la Spitalul Municipal din Bârlad, unde a fost stabilizat şi este ţinut sub observaţie.Pentru a putea reveni în Republica Moldova, el trebuie să achite amenda, iar dacă nu se încadrează în termenul de 48 de ore, sancţiunea se dublează, scriu jurnaliştii de peste Prut, care s-a amuzat pe seama acestui caz.„Şoferul era cât pe ce să-şi găsească sfârşitul în România, după o întâlnire de gradul zero cu inspectorii. Acesta a făcut infarct când a fost anunţat că are de plătit o amendă de 2.000 de lei în 48 de ore şi că tirul este sechestrat până la plata acesteia. (...) Localitatea Sârbi, de lângă Bârlad, este un fel de punte a suspinelor pentru şoferii de tir. Aici, de obicei, îşi fac veacul inspectorii de la ISCTR, care verifică şi cântăresc toate transporturile de mărfuri. Şoferii din RM sunt o pradă uşoară, pentru că aceştia au bunul obicei să cotizeze. De data aceasta, controlul s-a terminat prost pentru un şofer modovean. A fost oprit şi luat la bani mărunţi. I s-a cerut cardul din tahograf pentru a se verifica dacă respectă orele de odihnă şi s-a constatat că a depăşit cu două ore programul. I s-a făcut rău când a auzit cât are de plătit. I-a cedat omului inima când a aflat că are de plătit 2.000 de lei, mai ales că se ştia nevinovat şi cu maşina în regulă”, scrie scrie vremeanoua.ro