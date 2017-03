Consilierii ieşeni ar putea ţine o şedinţă la Chişinău

Consiliile locale din Chişinău şi Iaşi s-ar putea întâlni într-o şedinţă comună. Consilierul local PSD Florentin Ciobotaru a cerut marcarea într-un mod deosebit a zilei de 27 martie, când se vor sărbători 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România. „S-ar putea pune viitoarea şedinţă ordinară a consiliilor locale sub semnul Unirii, organizându-se o şedinţă solemnă dedicată acestui moment. Primăria ar putea şi ea să realizeze o serie de acţiuni aniversare pentru a reînvia sentimentele autentice de patriotism”, a spus Ciobotaru.Odată cu dezintegrarea Imperiului Rus în timpul Primului Război Mondial, gubernia Basarabia s-a proclamat independentă sub numele de Republica Democrată Moldovenească (RDM), organul suprem al puterii de stat fiind Sfatul Ţării. Acesta a proclamat unirea RDM cu regatul României, a cărui capitală se afla încă la Iaşi. Momentul unirii Basarabiei cu România este marcat la Iaşi doar prin numele unor străzi, botezate cu numele celor trei preşedinţi ai Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, Constantin Stere şi Pantelimon Halippa, ca şi prin amenajarea Pieţei Naţiunii, din faţa UMF, scrie Jurnal de Chişinău. „Marcarea momentului unirii este o propunere binevenită. De altfel, noi am început deja să pregătim aniversarea centenarului, prin inaugurarea de anul viitor a statuii Regelui Ferdinand. Putem, până atunci, să organizăm şi o şedinţă solemnă. Fie mergem noi toţi la Chişinău, fie vin consilierii locali de acolo la noi. Vrem ca anul viitor să putem amenaja şi memorialul Marii Uniri. Iaşul a fost capitala României în 1918, nu alt oraş„, a spus primarul Mihai Chirica.