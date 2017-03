35.000 de părinţi din capitală vor fi nevoiţi să-şi ia la vară concediu de 42 de zile

Pe 26 decembrie 2016, un grup de părinţi a depus la Ministerul Educaţiei o petiţie prin care îşi exprimă dezacordul faţă de noul regulament, ce prevede 42 de zile de vacanţă obligatorie pentru grădiniţe. Aceştia susţineau că noul regulament a fost aprobat în mare taină fără consultări cu societatea civilă şi părinţii.„Suntem indignaţi că aceste prevederi atât de importante pentru cei 150.000 de copii care frecventează instituţiile preşcolare au fost stabilite fără consultări, fără a fi publicat cel puţin un articol în presă sau pe pagina web a Ministerului”, menţionau atunci semnatarii petiţiei. Şeful Direcţiei învăţământ preşcolar, primar şi secundar general din cadrul Ministerului Educaţiei, Valentin Crudu, a promis că va veni cu o reacţie, iar după două luni de aşteptări părinţii au primit un răspuns. Ministerul Educaţiei prin acest regulament vrea să responsabilizeze părinţii, ca aceştia să-şi facă mai mult timp liber pentru a-l petrece împreună cu odraslele lor.În răspuns se menţionează că vacanţa de 42 de zile este necesară din cauza frecvenţei reduse a copiilor, circa 50% în medie pe ţară. Se motivează prin lipsa mijloacelor financiare pentru achitarea salariilor educatorilor şi personalului auxiliar, mirosul toxic al vopselilor, lipsa aerului condiţionat şi a sistemului adecvat de ventilaţie. Un alt argument din partea ministerului este că personalul instituţiilor are copii pe care vor să-i ducă la odihnă. Proiectul Regulamentului a fost consultat cu şi avizat de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, precum şi de Centrul Naţional Anticorupţie. Acesta nu apare pe pagina web a ministerului, ceea ce contravine art. 11 şi 12 din Legea privind transparenţa în procesul decisional.La discuţia cu părinţii din 26 decembrie 2016, Valentin Crudu promitea că Ministerul Educaţiei va examina problema şi va veni cu soluţii, astfel încât toată lumea să rămână mulţumită, însă răspunsul a stârnit şi mai mult furia părinţiilor. Aceştia susţin că cele 42 de zile de vacanţă vor afecta familiile, deoarece niciun angajator nu le va oferi un asemenea concediu. “Grădiniţele din municipiul Chişinău sunt frecventate de peste 38.000 de copii, iar părinţii acestora în mare parte sunt angajaţi, cărora li se acordă nu mai mult de 2-3 săptămâni de concediu în perioada de vară. Nimeni nu se gândeşte la acei părinţi care muncesc la negru, în calitate de vânzători în pieţe, la magazinele alimentare de cartier, cei care muncesc în construcţii sau pe câmp. Cine le va oferi lor acele 42 de zile de concediu plătit pentru a sta cu copiii atâta timp cât grădiniţele vor fi inchise?”, menţionează Ala Revenco, fondatoarea Grupului Părinţi Solidari. Părinţii mai susţin că prin asemenea regulamente Ministerul Educaţiei nu caută soluţii, ci limitează posibilităţile tinerelor mame de a se angaja în câmpul muncii, astfel acestea vor fi nevoite să stea o perioadă mai îndelungată decât cei trei ani prevăzuţi în legislaţie.Şeful interimar al Direcţiei Generale, Educaţie, Tineret şi Sport, Alexandru Fleaş, nu a comentat deocamdată acest regulament. În multe grădiniţe din capitală nu s-a auzit despre această schimbare, însă ne-au comunicat că vor activa şi în perioada de vară. “Noi încă din noiembrie 2016 am anunţat părinţii că grădiniţa noastră nu va activa timp de două săptămâni în luna august a acestui an, în rest vom lucra după un program obişnuit”, susţine directoarea Grădiniţei nr. 153 Botanica, Silvia Andronic.