Relansarea Jurnal TV, salutată de experţi media şi jurnalişti: „Telespectatorii vor avea o voce de alternativă, combativă şi critică” // VIDEO

Jurnal TV trebuie să rămână o voce importantă în Republica Moldova, o voce de alternativă, combativă şi critică, susţin experţi media şi jurnaliştii independenţi care au salutat relansarea postului de televiziune. După o pauză forţată de aproape două luni, cauzată de atacurile la care a fost supus, Jurnal TV a revenit de ieri în casele oamenilor. Ieri a avut loc şi o ediţie specială a „Orei Expertizei” „Jurnal TV trebuie să existe, trebuie să rămână o voce importantă în Republica Moldova. Politicienii din RM au devenit foarte comozi şi merg la televiziunile unde ştiu că nu vor fi deranjaţi. Asta nu înseamnă că televiziunile indepedente nu trebuie să insiste să-i cheme. De ce lumea a susţinut Jurnal TV? Pentru că a văzut aici o poziţie diferită de cea a guvernării, au văzut că aici se face jurnalism. Cu cât mai corecţi veţi fi, cu atât mai mare va fi susţinerea din partea publicului. Este important ca presa independentă să înceapă să se solidarizeze, ca să fie contrabalanţă a acestui holding mare. Să se solidarizeze la nivel de comportament, fără atacuri reciproce, dar cu aceleaşi judecăţi de valoare”, a declarat Mariana Raţă, reporter la Centrul de Investigaţii Jurnalistice.„Mă bucur pentru telespectatori că vor avea o voce de alternativă, combativă, critică. Voi sunteţi cei care puteţi să oferiţi o mostră de jurnalism de calitate. Oamenii din Republica Moldova fac deosebirea dintre propagandă şi jurnalism de calitate”, a comentat directorul Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei.„Sper că o să reveniţi în forţă. Este o necestate absolut critică să avem platfome de discuţii, or Ora Expertizei este chiar unul dintre foarte puţinele talk show-uri care are acest generic. Se simte un vid de o altfel de informaţie. Efectiv poţi crea orice fel de informaţii care se dovedesc până la urmă false, dar lumea deja începe să se dezmeticească. Când este minţită zi de zi caută altfel de platforme”, a adăugat editorialistul Victor Ciobanu.Potrivit experţilor de media, presa independentă din Republica Moldova are o şansă atât timp cât este susţinută de partenerii de dezvoltare ai ţării noastre.„Atât timp cât structurile europene susţin presa independentă, pentru că cred că vor exista şi alte proiecte, jurnaliştii buni se vor putea manifesta. Cei care fac serviciul puterii vor trebui să înţeleagă că se discreditează şi îşi pierd reputaţia definitiv. Sunt optimist că lucrurile se vor schimba şi acest optimist este bazat pe susţinerea partenerilor europeni. Sper să avem într-un final şi o guvernare care să înţeleagă importanţa susţinerii presei”, a spus Petru Macovei.Postul de televiziune Jurnal TV a fost relansat ieri după o pauză forţată de aproape două luni, cauzată de atacurile la care a fost supusă instituţia. După săptămâni de căutări, în care au fost văzute peste 50 de locaţii ale căror proprietari se râzgândeau peste noapte să semneze contractul de chirie, Jurnal Trust Media a reuşit să se mute totuşi la casă nouă, într-un sediu situat în sectorul Ciocana al capitalei.În timp record, în care totul trebuia făcut de la zero, zeci de oameni au muncit din zori până în noapte pentru a le reuşi pe toate astfel încât Jurnal TV să revină, în sfârşit, în casele oamenilor.Este de menţionat faptul că relansarea Jurnal TV se datorează asistenţei financiare europene. Or, postul de televiziune va fi finanţat dintr-un grant obţinut de la European Endowment for Democracy.