Ion Sturza: Leonid Talmaci - victimă colaterală a războaielor oligarhice

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 06.03.2017 11:33

Fostul guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, Leonid Talmaci, aflat în arest preventiv la cererea Procuratorii Anticorupţie şi învinuit pentru escrocherie, este o victimă colaterală a războaielor oligarhice, afirmă ex-premierul Ion Sturza.



Omul de afaceri aminteşte despre meritele primul şef al băncii centrale şi accentuează faptul că pe timpul lui Leonid Talmaci nu au avut loc fraude de proporţiile celei care a adus la faliment trei bănci.



„Absolvent al prestigiosului institut financiar din Sankt-Petersburg, domnul Leonid Talmaci s-a întors la începutul anilor ’90 în noul stat Republica Moldova, pentru a pune bazele sistemului bancar. BNM, leul moldovenesc, băncile comerciale, stabilitatea de curs şi preţuri, acestea şi multe altele sunt merite excepţionale ale lui Talmaci. A fost un conservator: cu guverne slabe şi politizate doar o politică macroeconomică rigidă putea fi ancora de care să se agaţe tânărul stat. Băncile nu au prea fost lăsate să „zburde”. „Zburdatul” a început după ce, conform afurisitului de „algoritm”, la postul de guvernator BNM, Mihai Ghimpu (a se citi PDM) l-a propulsat pe „junele” Drăguţanu. Furtul „miliardului”, pierderea altui miliard din rezervele valutare ale BNM (ce coincidenţă!), prăbuşirea BEM, intrarea sub administrare specială a trei bănci sistemice şi multe alte „minuni” sunt rezultatul activităţii acestui personaj cu „două” „conştiinţe”. „Isprăvi” pe care noi şi copiii noştri le vom plăti vreo 20 de ani de acum încolo”, a menţionat Ion Sturza.



„Atunci când Leonid Talmaci a fost disponibilizat, am rugat conducerea ţării, dar şi FMI să-i găsească o slujbă. E tânăr, energic, dar şi cu o experienţă extraordinară. Nu. A trebuit să apară şmecherul de Platon să-i ofere postul de preşedinte la Moldinconbank. De fapt, mulţi „foşti” de la Chişinău, nemaigăsindu-şi un rost în viaţă după slujba la stat, au devenit paravane pentru şmecheri de-alde Platon sau Shor. Preşedinţi, miniştri, generali”, continuă Ion Sturza.



Fostul premier afirmă că, pentru o fraudă mult mai mică, Leonid Talmaci, se află după gratii, în timp ce Ilan Shor, care este responsabil direct de jaful secolului, se află în libertate.



„Dacă Leonid Talmaci a greşit, atunci să răspundă. Dar... Mulţi se întreabă: mizeria de Shor, care este direct responsabil de furtul „miliardului”, este lăsat să se răsfeţe în patul conjugal. Ba mai mult, procurorul general ne anunţă cu nonşalanţă că şi-a ispăşit pedeapsa, semnând „donosul”. Leonid Talmaci însă pentru un lucru, aparent, mai puţin grav (care trebuie încă probat) – la beci! Cineva vrea neapărat ca dumnealui să cadă de „colţul mesei”, poate aşa îi vine mintea la cap şi semnează şi el un denunţ pe Platon & Co. Trist.. Dar şi o lecţie pentru foştii şi actualii. Sistemul are nevoie de execuţii exemplare. Frica bazată pe umilinţă domină astăzi Moldova. Fiinţa umană se transformă treptat, dar sigur în şoricei. Nu trebuie să vă fie frică! În acest caz, devenit celebru datorită investigaţiilor de presă, este implicată, în egală măsură şi altă bancă. Să înţelegem că ea, banca, este ok, după ce şi-a „cumpărat” sediu cu 20 milioane USD?”. conchide Ion Sturza.



Precizăm că Leonid Talmaci a fost internat sâmbătă seara în secţia de reanimare a unui spital din Chişinău.Informaţia a fost oferită pentru Europa Liberă de către avocatul Vitalie Nagacevschi, care îl reprezentă în instanţă. După spusele avocatului, interogatoriul de la CNA a durat, cu întreruperi, de la ora 10 dimineaţă pâna la 19.00.



Avocatul afirmă că procurorii şi ofiţerii de urmărire penală au obţinut suficiente dovezi că Leonid Talmaci „nu are nici cea mai mică implicare în operaţiunile ce au adus prejudicii Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule”, şi că va solicita retragerea măsurii de arest.