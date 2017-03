Maria Ciobanu: „Felicitări, Jurnal TV! Ai reuşit ceea ce nu reuşesc toate zoiniţele lui Plahotniuc luate împreună”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.03.2017 20:00

Jurnal TV a reuşit să facă ceea ce nu au putut face toate zoiniţele lui Plahotniuc luate împreună, plus o televiziune care are tupeul să-şi zică publică. Jurnal TV ne-a lipsit forte mult, a declarat deputatul PLDM Maria Ciobanu.



„Felicitări, Jurnal TV! Ai reuşit ceea ce nu reuşesc toate zoiniţele lui Plahotniuc luate împreună, plus o televiziune care are tupeul să-şi zică publică, precum şi televiziunile care-i cântă osanale prezidentului... De aceea ne-ai lipsit atât de mult, de aceea te vrem mereu la înălţimea misiunii tale: ştiri în limitele adevărului, libertate de exprimare, pluralitate de opinii”, a adăugat Maria Ciobanu.



Postul de televiziune Jurnal TV a fost relansat astăzi, după o pauză forţată de aproape două luni, cauzată de atacurile la care a fost supusă instituţia. Este de menţionat faptul că relansarea Jurnal TV se datorează asistenţei financiare europene. Or, postul de televiziune va fi finanţat dintr-un grant obţinut de la European Endowment for Democracy.



Precizăm că, începând cu ziua de astăzi, la Jurnal TV veţi putea urmări emisiunile „Cabinetul din Umbră”, „Ora Expertizei”, „Acasă devreme”, „Veranda”, „Ora de ras”, precum şi „Popcorn Show” la Jurnal FM. Mai mult, de astăzi, veţi putea urmări şi Ştirile Jurnal TV.