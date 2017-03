FOTO

La Bălţi a fost organizat evenimentul „Primăvara care ne uneşte”, unde au participat 100 de femei

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Arina Spataru 05.03.2017 17:46

100 de femei din Bălţi au organizat un eveniment sub genericul „Primăvara care ne uneşte”. La eveniment au fost discute diverse subiecte.



„La început de primăvara, după o iarna grea, am decis să facem un apel la unitate către toate femeile active din municipiul Bălţi, deoarece femeia este forţa motrice a societăţii si cine daca nu femeia ar fi începutul unei schimbări?”, a declarat Arina Spataru.



„Alături de invitatele Diana Guja, Daria Locoman, Maria Marian, Ina Crasnojon, Aliona Sorocovschi am încercat să ne clarificam care ar fi lucrurile cele mai importante pentru succesul unei femei, cum am putea să apelăm la solidaritatea între ele şi cum am putea aduce schimbarea întregii societăţi. În lista celor 100 de femei prezente au fost doamne de diferite vârste şi diferite profesii: profesori, psihologi, medici, jurişti, femei de afaceri. Împreună am decis că se poate, iar acţiunile noastre au să fie ferme, bine conturate şi îndreptate spre schimbarea municipiului Bălţi la nivel republican”, a adăugat Arina Spataru.