Jurnal TV se relansează ASTĂZI! Începând cu ora 14:00, urmăriţi în direct ştiri şi ediţii speciale ale celor mai îndrăgite emisiuni

Începând cu ziua de astăzi, Jurnal TV revine în casele oamenilor. Postul de televiziune se relansează în ziua în care se împlinesc şapte ani de la înfiinţare. Relansarea Jurnal TV are loc după o întrerupere cauzată de presiunile asupra instituţiei şi evacuarea forţată din sediul în care a activat de la bun început.



Astfel, începând cu ora 14:00, urmăriţi în direct ediţii speciale ale emisiunilor „Cabinetul din Umbră”, „Ora Expertizei”, „Acasă devreme”, „Veranda”, „Ora de ras”, precum şi „Popcorn Show” la Jurnal FM. Mai mult, de astăzi, veţi putea urmări şi Ştirile Jurnal TV.



Prima emisiune pusă pe post odată cu relansarea Jurnal TV va fi o ediţie specială a „Cabinetului din Umbră”, cu Val Butnaru.







Jurnaliştii postului de televiziune revin în forţă şi promit surprize pentru telespectatori. „Este un nou început şi o nouă provocare. După o pauză de două luni şi jumătate, nu-mi pot permite să revin în faţa telespectatorilor cu exact acelaşi produs. Din 5 martie, „Ora Expertizei” va fi o emisiune în care vor fi auzite şi mai multe păreri, vor fi mai multe polemici, voi invita şi mai mulţi experţi, reprezentanţi ai sectorului asociativ, politicieni, economişti etc. Împreună vom analiza cele mai importante subiecte ale zilei. Dezbateri? Da! Şi cele mai bune judecăţi de valoare într-un duel al ideilor şi argumentelor. Am aşteptat prea mult revenirea noastră pe micile ecrane şi eu am certitudinea că relansarea noastră va fi una de succes. Şi la urmă o surpriză! Vom creşte interacţiunea cu telespectatorii, dar mai multe detalii le vom discuta chiar cu ei în emisiunea specială de duminică seara”, susţine Dumitru Mişin, prezentatorul emisiunii „Ora Expertizei”.



Totodată, jurnalistul Val Butnaru a precizat că, în cadrul emisiunii "Cabinetul din Umbră", care va începe la ora 14.00, va vorbi "despre cele peste 50 de locaţii văzute pentru identificarea unui sediu, despre proprietarii de spaţii care se răzgândeau peste noapte să semneze contractul de chirie, despre finanţarea europeană a Jurnal TV şi despre multe altele". În cadrul emisiunii, vor mai fi prezentate platourile emisiunilor de la Jurnal TV, cel al Popcorn Show de la Jurnal FM, dar şi celelalte produse ale Jurnal Trust Media.



„Cred că relansarea Jurnal TV se produce într-un moment cât se poate de oportun. Asemenea primăverii, postul nostru de televiziune e ca o gură de oxigen proaspăt în spaţiul media şi, cu siguranţă, o sursă de informare ce contribuie la pluralismul din domeniu. Emoţii sunt. Emoţii frumoase. Emoţii de renaştere. Dar cel mai important lucru îl reprezintă emoţiile oamenilor. În toată această perioadă, m-au impresionat anume gândurile lor sincere şi calde, anume datorită lor înţelegi că ceea ce face Jurnal TV nu are precedent şi că împreună avem de realizat încă multe lucruri frumoase. Vreau să le mulţumesc telespectatorilor, ei sunt cei care ne mobilizează şi cei pe care nu-i putem dezamăgi”, spune jurnalista Sofia Obadă, reporter şi prezentatoarea ştirilor Jurnal TV.



„Bandiţii au înţeles că nici aşa-zisele succese ale guvernării, nici cele 95% din mass media aservită lor nu le pot asigura confortul hoţiilor atâta timp cât există un Jurnal TV. Şi atunci nu s-au mai obosit cu sancţiuni, avertismente şi alte „subtilităţi”, ci au acţionat brutal şi primitiv: ne-au evacuat din sediu. În ţările democratice libertatea presei este apărată de Constituţie, de justiţie, de cetăţeni. În Moldova de astăzi nu are cine apăra libertatea presei, dacă nu se apără ea însăşi. Suntem în epoca în care oamenii vor libertate, dar aşteaptă să le-o dea alţii. Trebuie să depăşim faza cetăţeanului care, după ce vede că legea nu funcţionează, lasă mâinile în jos ori pleacă din ţară. Să înţelegem bine că astăzi între cetăţean şi Constituţie stau judecători şi politicieni de rea credinţă. Care nu obosesc să lupte pentru interesele lor şi pe care îi uneşte o solidaritate de fier. Poate ar trebui să învăţăm de la ei să luptăm 24 din 24 de ore 365 de zile pe an”, afirmă jurnalistul Constantin Cheianu, unul dintre autorii emisiunii „Ora de ras”.



Precizăm că pe 16 ianuarie curent, administraţia Jurnal Trust Media a anunţat modificarea grilei de emisie din cauza atacurilor la care a fost supusă instituţia de-a lungul activităţii sale şi care s-au înteţit în ultima perioadă, culminând cu rezilierea unilaterală şi necondiţionată a contractului de locaţiune de către proprietarul în care Jurnal TV îşi avea sediul de şapte ani. Vestea că Jurnal TV a fost obligat să părăsească de urgenţă sediul şi trebuie să-şi reducă drastic producţia proprie a stârnit îngrijorare şi declaraţii dure în rândul mai multor oficiali europeni, a deputaţi de la Bucureşti, precum şi din partea societăţii civile şi a telespectatorilor Jurnal TV.