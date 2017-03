Jurnal TV a fost relansat! Postul de televiziune va fi finanţat dintr-un grant oferit de European Endowment for Democracy

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.03.2017 14:00

Postul de televiziune Jurnal TV a fost relansat astăzi, după o pauză forţată de aproape două luni, cauzată de atacurile la care a fost supusă instituţia.



După săptămâni de căutări, în care au fost văzute peste 50 de locaţii ale căror proprietari se râzgândeau peste noapte să semneze contractul de chirie, Jurnal Trust Media a reuşit să se mute totuşi la casă nouă, într-un sediu situat în sectorul Ciocana al capitalei. În timp record, în care totul trebuia făcut de la zero, zeci de oameni au muncit din zori până în noapte pentru a le reuşi pe toate astfel încât Jurnal TV să revină, în sfârşit, în casele oamenilor.



Este de menţionat faptul că relansarea Jurnal TV se datorează asistenţei financiare europene. Or, postul de televiziune va fi finanţat dintr-un grant obţinut de la European Endowment for Democracy.



„Aflând că o mână de jurnalişti se încăpăţânează să salveze postul, am fost întrebat în repetate rânduri dacă nu există pericolul ca Il Coordonatore să întreprindă un nou atac aspura Jurnal TV. Nici pentru o clipă n-am pus la îndoială acest lucru! Sunt sigur că va încerca fie să ne lipsească de licenţă, fie să ne blocheze contul bancar, fie să ne evacueze din acest sediu. Ar vrea el, dar există însă un detaliu important pe care nu-l cunoaşte. La Bruxelles am avut întâlniri cu mai mulţi eurodeputaţi şi ei m-au asigurat că Jurnal TV se va bucura şi în continuare de susţinerea lor politică. Iar faptul că azi Jurnal TV emite din nou, fie şi într-un volum redus, se datorează doar asistenţei financiare europene. Grantul obţinut de la European Endowment for Democracy ne obligă să continuăm apărarea şi mai hotărâtă a valorilor europene. Celor reale, nu imaginare”, a anunţat autorul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, Val Butnaru.



Precizăm că, începând cu ziua de astăzi, la Jurnal TV veţi putea urmări emisiunile „Cabinetul din Umbră”, „Ora Expertizei”, „Acasă devreme”, „Veranda”, „Ora de ras”, precum şi „Popcorn Show” la Jurnal FM. Mai mult, de astăzi, veţi putea urmări şi Ştirile Jurnal TV.