Interlopul moldovean Vitalie Proca cere magistraţilor români înjumătăţirea pedepsei

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Agerpres 04.03.2017 08:26

Interlopul moldovean Vitalie Proca le-a cerut judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România înjumătăţirea pedepsei primite în dosarul în care a fost acuzat că a încercat să omoare în 2012 un tânăr în cartierul Vitan din Bucureşti, pe care l-a confundat cu liderul lumii interlope din Piatra Neamţ, Ioan Mironescu.



Magistraţii români au luat în discuţie vineri recursul în casaţie formulat de Vitalie Proca împotriva deciziei date de judecătorii Curţii de Apel Bucureşti prin care a fost condamnat la 21 de ani şi opt luni pentru tentativă de omor calificat şi deosebit de grav şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.



În acest context, avocatul lui Vitalie Proca a susţinut în faţa judecătorilor că pedeapsa primită de clientul său este mult prea mare pentru infracţiunea de care este acuzat, mai ales că acesta ar fi făcut un denunţ complet în legătură cu fapta pe care a comis-o, cerând casarea deciziei şi rejudecarea apelului.



De asemenea, avocatul a precizat că fapta de omor săvârşită anterior în Republica Moldova a fost făcută pe când era minor şi trebuia reţinută ca circumstanţă agravantă, adăugând că pedeapsa de 12 ani de închisoare pronunţată de Tribunalul Bucureşti era cea corectă.



Vitalie Proca a susţinut în faţa magistraţilor că sunt oameni condamnaţi pentru omor la pedepse mai mici, iar el pentru tentativă a primit 21 de ani.



"Bănuiesc că sunt condamnat la moarte. Iau 40 de pastile zilnic şi câteva kilograme de substanţe intravenoase care nu îşi fac efectul. (...) Până la urmă am greşit şi îmi pare rău şi sunt conştient că — având în vedere mandatul pe care l-am luat — nu mă mai întorc acasă. Când am intrat în închisoare, la acel moment, m-am întâlnit cu oameni care pentru omor au 14, 15, 16 ani, iar eu pentru tentativă am 21 de ani. (...) Eu am făcut nişte greşeli mari, sper că a venit timpul de a mă corecta", a spus Vitalie Proca.



Instanţa a rămas în pronunţare şi urmează să decidă dacă admit sau resping recursul în casaţie.



Potrivit procurorilor, Vitalie Proca a fost angajat în anul 2012 de fraţii Bogdan şi Răzvan Mararu să-l asasineze pe liderul lumii interlope din Piatra Neamţ, Ioan Dumitru Mironescu.



Astfel, pe 26 noiembrie 2012, cu sprijinul unui complice, Ion Druţă, Vitalie Proca s-a deplasat în cartierul Vitan din Bucureşti, în urmărirea lui Ioan Mironescu, însă l-a confundat pe acesta cu un tânăr de 26 de ani, Răzvan Mircea Isăilă, asupra căruia a tras mai multe focuri de armă cu un pistol mitralieră AK 47, în timp ce tânărul îşi parca autoturismul.



Observând că Răzvan Mircea Isăilă nu a decedat, Vitalie Proca a coborât din autoturism şi, folosind un pistol Makarov, a executat mai multe focuri de armă în direcţia tânărului.



Vitalie Proca a fugit de la faţa locului, iar Răzvan Mircea Isăilă a fost transportat de urgenţă la spital, unde medicii au reuşit să-i salveze viaţa.



Procurorii susţin că fraţii Bogdan şi Răzvan Mararu au luat hotărârea de a-l ucide pe Ioan Mironescu din răzbunare, după ce acesta a comandat amplasarea, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2012, a unui dispozitiv exploziv sub autoturismul lui Bogdan Mararu, parcat în apropierea locuinţei acestuia din Piatra Neamţ. Atentatul a fost dejucat ca urmare a intervenţiei anchetatorilor.



Fraţii Mararu i-au dat lui Vitalie Proca bani şi un autoturism marca Audi A6, folosit de acesta la comiterea atentatului din cartierul Vitan, i-au oferit elementele necesare pentru identificarea lui Mironescu şi, prin intermediari, au ţinut permanent contactul cu el, anterior şi ulterior comiterii faptei.



După atentat, Vitalie Proca a fugit din ţară, însă a fost prins în Federaţia Rusă şi încarcerat, după care a fost extrădat în România.



Cu aproximativ un an înainte de săvârşirea faptei în România, Vitalie Proca mai comisese o tentativă de omor, în Londra, asupra unui bancher rus, Gherman Gorbunţov.