Cum trăieşte un poliţist care ia mită de 50 de mii de euro

La sfârşitul anului trecut, doi poliţişti şi un vameş sunt reţinuţi de către procurorii Anticorupţie pentru mită de 50 de mii de euro, contra muşamalizării unui caz de contrabandă. Vameşul şi unul dintre poliţişti ajung în aceeaşi zi în izolatorul CNA, iar Vladislav Corcodel, şef de secţie în cadrul Direcţiei de investigare a fraudelor economice, reuşeşte să dispară, după ce depune cererea de demisie.Procurorii care au efectuat percheziţii la domiciliul lui Corcodel au fost surprinşi de luxul în care trăia poliţistul: casă de milioane într-un cartier select, mobilă scumpă, electrocasnice de ultimă generaţie, totul evaluat la sute de mii de euro, bani pe care Corcodel nu i-a avut niciodată din surse legale.Vladislav Corcodel pare să aibă de mai mult timp probleme de integritate. Încă în mai 2010, Ziarul de Gardă scria că acesta ar proteja comerţul ilegal cu aur de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău şi chiar este cumătrul cu una dintre vânzătoarele de bijuterii.Vladislav Corcodel trăieşte cu familia într-o casă cu trei nivele, cu o suprafaţă de circa 200 de metri pătraţi, de pe strada Ciocârliei, unul din cele mai selecte cartiere din Chişinău.Chiar alături de gospodăria poliţistului se înalţă casa de milioane a lui Vitalie Pîrlog, fostul ministru al Justiţiei în perioada comunistă, iar la o distanţă de cel mult o sută de metri se află imobilul lui Oleg Voronin, fiul liderului comunist, Vladimir Voronin.Vladislav Corcodel vorbea întotdeauna cu dragoste despre casa sa: „Căsuţa mea e mândria mea”.Deşi locuieşte în această casă cu familia de cel puţin zece ani, Vladislav Corcodel a înregistrat imobilul pe persoane interpuse. Potrivit datelor cadastrale, casa este înregistrată pe numele lui Vladimir şi Ludmila Prodan în baza unui contract de vânzare -cumpărare din decembrie 2006. Este interesant faptul, că din septembrie 2004 până în august 2006, perioada în care este construită casa, terenul este vândut de 3 ori.În registru, suprafaţa totală a imobilului este de 107 metri pătraţi, cifră care nu corespunde realităţii.Vecinii confirmă că imobilul respectiv aparţine familiei Corcodel. „Locuieşte aici cu soţia şi doi copii de vreo zece ani”, ne-a comunicat un locuitor din zonă, care a mai precizat că nu locuiesc alte persoane în casă.În anul 2011, Vladislav Corcodel intră în posesia unui teren pentru construcţii cu suprafaţa de 0.045 ari de lângă casa sa. Chiar dacă terenul are destinaţie pentru construcţie, poliţistul nu se grăbeşte să construiască, dar plantează o livadă din pomi fructiferi.Şi în acest caz, Vladislav Corcodel nu înregistrează bunul imobil pe numele său, dar pe al unor persoane apropiate, Oleg Bobeico şi Svetlana Corcodel.De fapt, acestea nu sunt unicele imobile ale lui Vladislav Corcodel. Procurorii Anticorupţie au mai efectuat percheziţii în 2 apartamente deţinute de către poliţistul fugar, într-un bloc select de pe strada Natalia Gheorghiu din Chişinău.Procurorii Anticorupţie au descoperit în casa familiei Corcodel de pe strada Ciocârliei o adevărat comoară – o lădiţă plină cu bijuterii din aur şi pietre preţioase.Portalul deschide.md scria că procurorii anticorupţie au ridicat din casa lui Corcodel un televizor cu boxe de ultimă generaţie, 2500 de euro, 800 de lire sterline, contracte de design pe o casă şi 3 apartamente, aur, 6 ceasuri pentru bărbaţi şi un ceas pentru femei. Bijuteriile sunt decorate cu pietre preţioase, iar ceasurile aparţin diferitor branduri cunoscute, precum Louis Vuitton sau Breitling.Mai mult, procurorii au identificat 3 celule bancare în care Corcodel păstra aproape 200 de mii de euro. Celulele erau administrate, în bază de procură, de către persoane apropiate lui Corcodel.Dacă studiem Declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi depuse de către Vladislav Corcodel în perioada anilor 2012-2015, constatăm că acesta nu declară cea mai mare parte din bunurile sale. Cel mai mare salariu, în jur de 8 mii de lei lunar, poliţistul l-a primit în anul 2015. Potrivit Declaraţiilor, familia trăieşte doar din salariul lui Vladislav Corcodel.Corcodel mai indică în Declaraţie că în 2013 a procurat un apartament de 91 de metri pătraţi, care l-ar fi costat 369 de mii de lei, de aproape 3 ori mai puţin, decât preţul de piaţă al imobilului.Corcodel scrie că, începând cu anul 2010, i s-a dat în folosinţă un automobil nou-nouţ, Honda-Acord, produs în anul 2009. Nu cunoaştem pentru care merite i-a fost dat poliţistului să se folosească de un automobil nou o perioadă atât de îndelungată, dar ştim că în 2014, preţul unei maşini Honda-Acord, produs în 2010, pe piaţa auto din Moldova era de 15 mii de euro.Chiar dacă şi-a înregistrat bunurile pe persoane terţe, instanţa de judecată, la solicitarea procurorilor, a aplicat sechestru asupra imobilelor. Sub sechestru se află şi casa de pe strada Ciocârliei. Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie, ne-a comunicat că au fost identificate unele proprietăţi ale lui Vladislav Corcodel, înregistrate pe numele rudelor: „Atunci când am constatat că aceste rude nu dispun de venituri care ar justifica proprietăţile, am solicitat aplicarea sechestrului”.Omului legii ne-a mai comunicat că încă nu s-a reuşit localizarea lui Vladislav Corcodel. „L-am dat în urmărire generală, este căutat de Interpol, dar încă nu l-am găsit. Corcodel are statut de învinuit în dosar, dar nu l-am putut audia. Cel mai probabil, vom disjunga dosarul, ca ceilalţi doi complici să ajungă mai repede pe banca acuzaţilor”, ne-a spus Morari.Potrivit lui Morari, rudele lui Corcodel i-au angajat fugarului un avocat, care atacă procurorii pentru difuzarea datelor cu caracter personal, după ce în presă au apărut imagini cu bunurile deţinute de către fostul poliţist.