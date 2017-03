Câteva magazine şi o farmacie, prinse că fură curent electric de la Spitalul Clinic Republican; Pagubele aduse instituţiei

Cel puţin câteva magazine, dintre care unul cu două nivele, şi o farmacie de pe strada Nicolae Testemiţanu din capitală au fost prinse furând curent, fiind conectate ilegal la reţeaua de energie electrică a Spitalului Clinic Republican. Branşamentele ilicite au fost făcute pe sub pământ, de mai mulţi ani. Pagubele aduse instituţiei medicale se ridică la aproximativ 150 de mii de lei pe an, scrie e-medicina.md Directorul SCR, Anatol Ciubotaru, a declarat că deseori au loc pene de curent, fapt ce blochează activitatea spitalului. Au fost situaţii când, din acest motiv, au fost îngreunate operaţiile chirurgicale, punând în pericol viaţa pacienţilor, sau când analize medicale nu au fost efectuate până la capăt, pacienţii fiind nevoiţi să le repete. Mai mult, unele aparate medicale riscă să se strice.„Le-am solicitat electricienilor angajaţi la spital să afle cauza acestor întreruperi de curent. Am apelat la reprezentanţii Gas Natural Fenosa, dar care nu au putut spune care este problema. Am angajat un alt electrician, care, după mai multe verificări, a depistat că se fură curent de la doi stâlpi din faţa spitalului, pe sub pământ. Asta deşi, în acte, aceşti piloni nu figurează de mai mulţi ani în calitate de sursă de curent. În plus, lucrări subterane nu au mai fost efectuate în ultimii cinci ani”, a spus Ciubotaru.De asemenea, directorul SCR a menţionat că, deocamdată, nu se ştie exact numărul clădirilor, încăperilor care au fost conectate ilegal la sursa de curent a spitalului şi nici perioada şi cantitatea de energie sustrasă.„Preliminar, din spusele electricienilor, de pe urma consumului fraudulos de energie electrică, Spitalului Clinic Republican i-au fost pricinuite anual pagube de aproximativ 150 de mii de lei. Procurorii şi poliţiştii urmează să stabilească suma exactă a pierderilor provocate”.Cazul este investigat deja de poliţişti şi procurori.