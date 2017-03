VIDEO

Un ansamblu de 30 de ani riscă să dispară, fiind forţat să părăsească sala de repetiţii, gestionată de Primăria capitalei; „În spate ar sta interese materiale”

Creat acum aproximativ 30 de ani şi distrus în câteva luni. Ansamblul municipal de muzică şi dans „Comoara" riscă să dispară, iar zeci de copii şi tineri, care vin să înveţe gratuit să danseze, se pot pomeni pe drumuri. Până la mijlocul lunii aprilie, colectivul este forţat să părăsească sala de repetiţii, gestionată de Primăria capitalei. În timp ce şefa Direcţiei Cultură, Lucia Culev, susţine că ansamblul nu a trecut examenul de calificare, fondatorul acestuia, Antip Ţarălungă, declară că este doar un pretext, iar în spate ar sta interese materiale.



Sala modestă din imagini, care serveşte drept loc pentru antrenamente, a devenit gazdă pentru Ansamblul de muzică şi dans "Comoara" încă acum 25 de ani. Pe parcursul celor peste două decenii, formaţia a dat viaţă multor generaţii de dansatori şi a devenit laureată a zeci de concursuri. Totul a fost frumos şi bine până în anul 2015, iar acum mai bine de o lună, fondatorul şi coregraful ansamblului a primit ultimatum să părăsească încăperea.



„În luna februarie am fost chemat la şefa de cadre, mi-a înmânat un ordin că ansamblul se dizolvă pentru că „nu este la nivel”. Însă este un paradox. În luna iulie am fost în Belgorod-Dnestrovsk cu toate trei grupe, ne-am întors cu trei diplome ca laureaţi. În luna august, tot Direcţia Cultură, tot doamna Culev, ne-a dat bani pentru transport şi am fost la „Meşterul Manole” din Criuleni, ne-am întors laureaţi cu ambele grupe mari. Şi acum... ne spun că nu suntem buni de nimic”, povesteşte fondatorul şi coregraful Ansamblului „Comoara”, Antip Ţarălungă.



Motivul invocat este doar un pretext, spune fondatorul ansamblului „Comoara”. Bătălia s-ar duce pentru cei aproximativ 90 de metri pătraţi.



„Din vorbele pe care le aud de la colegii coreografi, unii spun că eu aş fi scris scrisori pe la securitate ca să o dea pe ea afară. Doamne fereşte. Aşa ceva eu nu ştiu. Unii însă spun că cineva a pus ochii pe sala aceasta, are înţelegere şi pentru asta se stârnesc bârfele astea toate ca să vină ei aici. Ţi se rupe inima, pentru că vin copii din familii social-vulnerabile, majoritatea dintre ei. Ei nu au unde plăti, vin aici gratis şi vin cu dragă inimă. E foarte dureros, pentru că mă gândesc la copiii aceştia ce vor face... Păcat să îi lăsăm în stradă. Strada este prea murdară la ora actuală”, a mai spus fondatorul ansamblului.



Vestea i-a întristat şi pe tinerii care fac parte din ansamblu.



Şefa Direcţiei Cultură a Primăriei Capitalei, Lucia Culev, respinge însă acuzaţiile ce i se aduc.



„Se face atestarea odată la patru ani, iar ei nu au trecut examenul. Ministerul a emis ordinul că această trupă nu se poate califica mai departe”, a spus Culev.



Lucia Culev este contrazisă însă de către reprezentanţii Ministerului Culturii. Solicitată de Jurnal TV, şefa Direcţiei arte, învăţământ artistic şi industrii culturale, Aliona Strîmbeanu, a declarat că instituţia nu a emis un astfel de ordin, iar testarea colectivelor artistice este făcută de o comisie instituită la nivel local. Totodată, Ministerul Culturii nu ar fi responsabil de soarta Ansamblului de muzică şi dans „Comoara”, ci autorităţile capitalei, pentru că este vorba despre un colectiv municipal. Din această trupă fac parte aproximativ 100 de copii şi tineri.