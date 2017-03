Nouă copii din raionul Vulcăneşti, infectaţi cu rotavirus; Grădiniţa pe care o frecventau micuţii a fost închisă

Nouă copii cu vârsta de până la cinci ani din raionul Vulcăneşti s-au infectat cu rotavirus. În consecinţă, grădiniţa nr.4 din oraş a fost închisă, din 28 martie, scrie e-sanatate.md Primul copil infectat are aproape doi ani. Pe 23 martie, acesta a fost internat în secţia de boli infecţioase a Spitalului Raional din Vulcăneşti.„Noaptea copilul vomitase, însă părinţii l-au dus a doua zi la grădiniţă şi nu au spus educatoarelor despre asta. Pe parcursul zilei însă starea lui s-a complicat şi avea şi diaree. Atunci, părinţii au fost chemaţi la instituţie, iar copilul - internat în spital. Ulterior, alţi trei copii manifestau aceleaşi simptome şi, de asemenea, au fost internaţi în spital”, a declarat pentru Sănătate INFO, Dumitru Guzun, medicul-şef al Centrului de Sănătate Publică al raionului Vulcăneşti.Luni au mai fost depistaţi alţi patru copii infectaţi, care frecventau aceeaşi grădiniţă. Atunci s-a decis închiderea ei pentru o perioadă, timp în care se va face dezinfectare. Tot atunci a mai fost depistat un copil infectat de rotavirus, însă din altă grădiniţă. Acesta ar fi contactat boala de la unul dintre cei opt copii, fiind rude.„În grădiniţă se va face dezinfecţie generală. Instituţia va fi aprovizionată cu detergenţi şi dezinfectanţi. Mâine vom face un control ca să verificăm dacă s-au luat toate măsurile epidemice şi vom decide când să o deschidem. Deocamdată, nu s-au depistat alte cazuri de infecţie. Grădiniţa şi-ar putea relua activitate de luni”, mai spune medicul.Cei nouă copii se află acum sub supravegherea părinţilor. Potrivit lui Guzun, niciunul din ei nu a fost vaccinat împotriva rotavirusului.Infecţia cu rotavirus se manifestă prin febră, dureri abdominale, vărsături severe şi diaree, care duce la deshidratarea organismului. Virusul are o transmitere endemică, de la persoană la persoană, dar sunt numeroase şi epidemiile rotavirale, în special în grupurile de copii.Transmiterea infecţiei este redusă printr-o atentă igienă a mâinilor, a alimentaţiei, dar şi a jucăriilor, a mobilierului, a grupurilor sanitare.