Patru copii din Moldova au murit de tuberculoză, fiind diagnosticaţi abia după deces; Cazurile au fost tăinuite de autorităţi

Patru copii din Moldova, de până la şase ani, au fost diagnosticaţi cu tuberculoză abia după moarte, iar autorităţile refuză să dea informaţii despre aceste cazuri, scrie e-sanatate.md Unul dintre copii decedaţi este din raionul Sângerei. Ana Curchi, specialistul principal în asistenţa mamei şi a copilului a confirmat acest lucru. Copilul avea aproape trei ani şi suferea de insuficienţă cardiacă.„Rezultatele analizelor patomorfologice au arătat că micuţul a avut atât tuberculoză, cât şi viciu cardiac. După deces am realizat o comisie de audit şi am decis că medicii trebuiau să se implice mai activ. Am aplicat o mustrare medicului de familie şi medicului pediatru-ftiziatru. Copilul trebuia chemat la consultaţii şi trimis la investigaţii la Chişinău. Medicul ftiziatru trebuia să-l consulte în fiecare lună. Specialiştii trebuiau să-l îndrepte şi la mine ca să cunosc situaţia”, a mai precizat Curchi.Un alt caz a avut loc în raionul Criuleni, însă specialiştii de acolo nu au vrut să ofere informaţii. Al treilea caz s-a înregistrat în raionul Cahul, dar şi acolo responsabilii s-au eschivat de la răspunsuri.„Pot să vă ofer informaţii doar dacă directorul Spitalului raional va fi înştiinţat”, a spus Olga Dermenji, medic ftiziopneumolog, coordonator al programului teritorial pentru controlul şi profilaxia tuberculozei. Iar directorul Spitalului raional de la Cahul nu a răspuns la telefon.A fost trimisă o solicitare şi Ministerului Sănătăţii, însă autoritatea nu a considerat necesar să vină cu explicaţii.În ultimii ani numărul bolnavilor depistaţi de tuberculoză după moarte este în scădere, anul trecut fiind înregistrate 52 de cazuri, cu trei mai puţine decât în 2015. Cu toate acestea, specialiştii afirmă că gravitatea situaţiei e la fel de mare.