Deputaţii Sfatului Ţării au fost comemoraţi la Chişinău

Sursa: jurnal.md Foto: captură 27.03.2017 21:47

Un parastas în memoria deputaţilor Sfatului Ţării, care pe 27 martie 1918 au votat pentru unirea Basarabiei cu România, a avut loc la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din capitală pentru al şaptelea an consecutiv. Slujba de pomenire a fost oficiată de un sobor de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei şi de parohul lăcaşului sfânt, Petru Buburuz.



Şi în acest an, comemorarea membrilor Sfatului Ţării a avut loc la iniţiativa Nadejdei Brânzan, fostă deputată în primul Parlament al Republicii Moldova.



Enoriaşii prezenţi la slujbă au spus că au venit să-i pomenească pe deputaţii din Sfatul Ţării care au votat pentru unirea Basarabiei cu Ţara şi au făcut istorie.



Pe 27 martie 1918, 86 de membri ai Sfatului Ţării din Chişinău au semnat Actul Unirii Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu Mama Sa România. Dintre toate provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină, Basarabia a fost prima care s-a unit cu România, deschizând astfel procesul reîntregirii ţării.