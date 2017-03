VIDEO

Grigore Petrenco a lansat fundaţia „Freedom Moldova”: „Ideea mi-a venit după ce am stat jumătate de an în penitenciar”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 24.03.2017 17:52

Fostul deputat Grigore Petrenco, recunoscut de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei drept deţinut politic, după ce a fost învinuit de organizarea dezordinilor în masă, a lansat Fundaţia „Freedom Moldova”. Fondatorul organizaţiei neguvernamentale spune că scopul acesteia este protejarea drepturilor omului şi promovarea democraţiei în Republica Moldova, iar ideea i-a venit după ce a stat jumătate de an în penitenciar pentru că a luat parte la un protest în faţa Procuraturii Generale.



Grigore Petrenco spune că situaţia în ţara noastră se înrăutăţeşte zi de zi, iar drepturile omului sunt neglijate.



Pentru început, Fundaţia pentru Protecţia Drepturilor Omului "Freedom Moldova" va avea doi jurişti. Ei spun că nu se vor limita doar la monitorizarea abaterilor, ci vor interveni atunci când cadrul legal le va permite acest lucru.



Documentele pentru înregistrarea fundaţiei au fost depuse zilele trecute la Ministerul Justiţiei, dar organizaţia are deja o pagină web, freedom.md.



Amintim că fostul deputat Grigore Petrenco şi alţi opt participanţi la un protest organizat în faţa Procuraturii Generale au fost reţinuţi pe 6 septembrie 2015, fiind învinuiţi de organizarea dezordinilor în masă. În februarie 2016, ei au fost plasaţi în arest la domiciliu, iar din aprilie anul trecut sunt cercetaţi sub control judiciar.