Cazul primarului oraşului Basarabeasca ar putea ajunge în atenţia oficialilor UE şi SUA; Mai mulţi aleşi locali spun că sunt presaţi

Cazul primarului oraşului Basarabeasca, Valentin Cimpoieş, ar putea ajunge în atenţia oficialilor Consiliului Europei, ai Uniunii Europene, dar şi ai Statelor Unite ale Americii. Asta îşi propun reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, care s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară. Reprezentanţii organizaţiei au adoptat o declaraţie pe care au adresat-o autorităţilor centrale, dar şi partenerilor externi, în care insistă să fie eliberat primarul de Basarabeasca şi cer să fie încetate presiunile asupra aleşilor locali.



După ce unii colegi de partid ai primarului oraşului Basarabeasca au declarat că edilul ar fi fost reţinut din motive politice, mai mulţi aleşi locali au recunoscut că au fost, la rândul lor, supuşi presiunilor. Este şi cazul primarului comunei Hârtopul Mare, raionul Criuleni.



„Credeţi-mă că oricare din colegii primari trec prin astfel de momente, am fost şi eu în o astfel de situaţie în 2016. Au încercat un act de corupere, să-mi dea o sumă de bani ca să trec dintr-o parte în alta sau să-mi dau demisia, ceea ce nu am vrut. Am fost bătut de nişte persoane noaptea, s-a pornit dosar penal, dar se vede că tot la comandă şi nu se întreprinde nimic”, a spus Anatolie Delimarschi, primarul comunei Hârtopul Mare din raionul Criuleni.



În faţa camerelor, edilul a evitat însă să spună cine este autorul presiunilor.



„Nu vreau să intru în politică, în localităţi oamenii nu vor politică, ei vor ceva schimbări”, a declarat Anatolie Delimarschi.



Şi primarul oraşului Cimişlia spune că s-ar încerca reducerea sa la tăcere prin intentarea unor dosare penale.



„Acum am un dosar penal. Şi chiar acum un consilier de-al nostru a plasat o înregistrare cu oficiali de la partide cam cum ar putea să-i facă primarului de Cimişlia un dosar penal. Poate ei au canale prin care ar putea implica organe de control. Vă spun că aşa ceva este un lucru obişnuit în lumea politicului din Republica Moldova”, a spus Gherghe Răileanu, primarul oraşului Cimişlia.



Deşi recunosc faptul că aleşii locali sunt deseori intimidaţi, primarii evită să divulge numele făptaşilor.



„Eu sunt membru PLDM şi nu am avut personal nicio presiune ca să trec la alt partid cum se întâmplă în multe cazuri. Eu sunt sigur că ei nu trec benevol, sunt presaţi prin diferite metode ori dosare. Este o vorbă în popor, dacă cazi să cazi de pe un cal bun, sau nu trebuie să schimbi un hârb pe oală spartă ”, a spus un alt primar.



De la tribună, mai mulţi aleşi locali au spus că nu se simt în siguranţă, întrucât instituţiile de drept s-au transformat în instrumente de presiune.



„Judecători câţi au fost traşi la răspundere? N-avem aşa cazuri, dar aleşii locali sunt regulat presaţi şi impuşi la anumite angajamente”, a spus Igor Şeremet, primarul interimar al municipiului Bălţi.



Astfel, Congresului Autorităţilor Locale a adoptat o declaraţie pe care a expediat-o Parlamentului, Guvernului, Preşedinţiei, CSJ, CSM, CNA, Procuraturii Generale, dar şi partenerilor externi. Primarii cer convocarea de urgenţă a Consiliului de Securitate, dar şi a unei şedinţe a Parlamentului, la care să fie discutate problemele autorităţilor locale. Dacă solicitările lor nu vor fi auzite, aleşii avertizează că vor recurge la alte măsuri.



„Următorul pas prevăzut de documentele statutare este organizarea unei adunări generale a tuturor primarilor şi a tuturor autorităţilor locale. În ultima măsură examinăm şi posibilitatea diferitor forme de protest”, a declarat Viorel Furdui, directorul executiv CALM.



Amintim că primarul oraşului Basarabeasca, Valentin Cimpoieş, a fost reţinut pe 17 martie de către poliţişti şi mascaţi. În aceeaşi zi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat pentru neglijenţă în serviciu într-un dosar în care un tată îşi obliga fiica de 13 ani să presteze servicii sexuale contra plată. Mai exact, edilul este învinuit că nu a întreprins nimic pentru a stopa abuzul. Avocatul său a declarat însă că primarul şi-a îndeplinit toate obligaţiile ce-i revin în asemenea cazuri. Totodată, colegii de partid ai edilului au spus că Cimpoieş ar fi fost presat de reprezentanţii PD să adere la acest partid, acuzaţii pe care formaţiunea a refuzat să le comenteze.