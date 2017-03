Încă o victimă a manipulării holdingului lui Plahotniuc; Valentina Osoianu: „Nu am spus că susţin votul uninominal; Am fost pusă într-o situaţie stupidă”

După ce ieri dirijorul Orchestrei Naţionale de muzică populară ”Lăutarii”, Nicolae Botgros, a demascat un fals mediatic, precum că el ar susţine iniţiativa democraţilor de a introduce în Moldova sistemul de vot uninominal, miercuri, cu o reacţie similară vine şi Valentina Osoianu. Artisa a declarat pentru report.md că şi mesajul ei a fost rupt din context şi distorsionat ca să reiasă că artiştii ar susţine votul uninominal. Declaraţia Valentinei Osoianu a fost difuzată în acelaşi reportaj mediatizatla 12 martie curent, de posturile de televiziune Publika TV, Canal 2, Canal 3 şi Prime TV.Deşi în textul reportajului se menţionează că „mai multe personalităţi notorii din Moldova susţin ideea introducerii votului uninominal pentru alegerile parlamentare”, Valentina Osoianu afirmă că, de fapt, întrebarea a fost alta: „În primul rând, au plasat fotografia Iuliei - o soră de-a mea. Deci, au pus poza uneia, dar atribuie minciuna inventată de ei altei surori. În al doilea rând, eu nu am spus că susţin votul uninominal. Eu am spus foarte clar: ca lumea să-i cunoască personal pe cei pe care îi aleg. Atunci când am fost sunată, mi s-a spus că vor să ştie care este părerea artiştilor. Eram în drum. Nu pot să reproduc exact discuţia, dar la sigur nu s-a spus nimic despre votul uninominal. Am fost pusă într-o situaţie stupidă. Mă simt folosită. Răspunsul meu nu a fost despre votul uninominal, aşa cum au interpretat ei”, a declarat artista. Report.md a solicitat reacţia unui editor de la Publika TV, însă operatoarea de la recepţie nu a dorit să ofere un număr de contact al editorului, menţionând că nu-i este permis acest lucru. Operatoarea a precizat însă că va transmite în redacţie informaţia, iar ulterior cineva va reveni pentru a oferi o reacţie, lucru care încă nu s-a întâmplat.Amintim că Publika TV, Canal 2, Canal 3 şi Prime TV a au recurs la mai multe manipulări pentru a promova proiectul promovat de patronul lor, liderul PD şi oligarhul Vladimir Plahotniuc. După ce au titrat că „diaspora susţine iniţiativa PD privind votul uninominal”, prezentând opiniile unor cetăţeni care nu cunoşteau de fapt despre ce iniţiativă este vorba, posturile holdingului controlat de Plahotniuc au folosit şi imaginea maestrului Nicolae Botgros, fără acceptul său, pentru a promova proiectul PD. Acestea au realizat un reportaj în care se menţiona că „mai multe personalităţi notorii din Moldova susţin ideea introducerii votului uninominal pentru alegerile parlamentare”. În reportaj sunt înserate opiniile mai multor artişti renumiţi de la noi, precum compozitorul Eugen Doga, interpreta de muzică populară Valentina Osoianu, dar şi dirijorul Orchestrei Naţionale de muzică populară „Lăutarii”, Nicolae Botgros.Maestrul Botgros a negat imediat informaţiile difuzate de posturile de televiziune aservite lui Plahotniuc precum că el ar susţine trecerea la sistemul de vot uninominal. Artistul susţine că jurnaliştii i-au ciopârţit declaraţia şi au prezentat-o aşa cum convine partidului. Mai mult, Nicolae Botgros este supărat că imaginea sa este folosită pe un panou publicitar care promovează sistemul uninominal de vot, panou publicat pe reţelele de socializare, fără să-i fi fost cerut acordul.