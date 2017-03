VIDEO

Astăzi are loc spectacolul aniversar al emisiunii „Ora de ras”

Astăzi va avea loc spectacolul aniversar organizat cu ocazia împlinirii a şapte ani ai emisiunii „Ora de Ras”. Evenimentul se va desfăşura la Teatrul Naţional „Satiricus” din capitală, unde vor susţine două reprezentaţii.



Spectacolul va fi alcătuit în totalitate din scene şi momente noi, care nu au fost difuzate în emisiunea „Ora de Ras”, avându-i ca protagonişti pe politicienii moldoveni.



„Noi ne propunem să dăm două reprezentaţii, pentru că sala teatrului Satiricus, acolo va avea loc spectacolul, are locuri nu foarte multe, unul la 17:00 şi unul la 19:30 în ziua de 20 martie, luni zi liberă pentru teatre, ziua când am putut închiria sala, dar garantăm că orice s-ar întâmpla Ora de Ras va rămâne Ora de Ras, va râde, vom critica politicienii, vom critica obiceiurile noastre proaste”, a declarat Anatol Durbală.



„Evident ne dorim ca acest spectacol, la fel ca cele din alţi ani, să conţină tot ce are mai bun Ora de Ras, să arătăm fiecare dintre noi, cei care suntem implicaţi în această emisiune, să arătăm tot ce avem mai bun, în tot ce suntem noi mai talentaţi. Nu va fi un spectacol care va copia o emisiune sau nişte emisiuni, va fi ceva special, ceva aparte, pentru că scena impune alte legi şi noi credem că dacă sunt bune emisiunile noastre, atunci spectacolul acesta va fi foarte bun”, a spus Constantin Gheianu.



În cadrul aceluiaşi spectacol vor mai evolua actorii Petru Oistric, Diana Decuseară-Onică, Dan Melnic, Irena Boclincă şi Petru Gaibu.