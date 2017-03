Sancţiuni aspre pentru şoferii agresivi în trafic: Ce riscă cei care claxonează abuziv, fac manevre periculoase sau arată gesturi obscene

Sursa: jurnal.md Foto: dcnews.ro 02.03.2017 15:28

Şoferii care vor avea un comportament agresiv în trafic riscă amenzi de până la 7500 de lei şi până la şase puncte de penalizare, iar dacă îşi repetă fapta în decurs de un an, aceştia riscă să-şi piardă permisul de conducere pentru o perioadă de până la doi ani, dar şi să fie arestaţi contravenţional.



Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi de Parlament în lectură finală. Documentul completează Codul Contravenţional cu noţiunea „comportament agresiv”, ce include diferite acţiuni precum claxonarea abuzivă, folosirea a semnalelor luminoase, dar şi utilizarea unor gesturi obscene.



Pentru asemenea acţiuni, şoferii riscă o amendă între 3750 de lei sau 5000 de lei şi cinci puncte de penalizare, sau muncă neremunerată în folosul comunităţii timp de 20-40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea dreptului de a conduce pe un termen de la 6 luni la un an.



Totodată, pentru comportamentul agresiv repetat în decurs de un an sau pentru cei care au generat riscul producerii unui accident, amenda va creşte până la 7 mii de lei, cu aplicarea a şase puncte de penalizare, sau muncă neremunerată în folosul comunităţii timp de 40-60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15-30 de zile, în toate cazurile cu privarea dreptului de a conduce pe un termen de la 1 la 2 ani.



Mai exact, iată care sunt acţiunile care ar reprezenta un comportament agresiv:



1) deplasarea succesivă, neregulamentară, de pe o bandă de circulaţie pe alta, în scopul devansării, ocolirii vehiculelor;

2) efectuarea manevrei de întoarcere prin folosirea sistemului de frânare;

3) pornirea de pe loc prin demararea excesivă a autoturismului;

4) agresarea conducătorului unui vehicul prin apropierea excesivă din spate sau din lateral, în mod repetat sau continuu, prin gesturi obscene, cuvinte sau expresii obscene;

5) folosirea repetată a semnalelor sonore şi/ sau luminoase pentru obligarea conducătorului vehiculului care circulă regulamentar în faţa sa, de a elibera, în mod nejustificat banda de circulaţie;

6) neasigurarea între două autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, care circulă pe aceeaşi bandă în afara localităţii a spaţiului necesar revenirii unui vehicul care a efectuat depăşirea;

7) frânarea bruscă a vehiculului, în mod nejustificat, la revenirea pe bandă, imediat după depăşirea unui vehicul, obligând conducătorul acestuia să schimbe direcţia de mers sau să frâneze brusc, pentru a evita impactul;

8) depăşirea unei coloane, formată din vehicule obligate să oprească sau să încetinească la pătrunderea într-o intersecţie, la trecerea la nivel cu calea ferată sau în caz de forţă majoră, în scopul de a plasa vehiculul în faţă sau în interiorul coloanei;

9) circulaţia cu viteză în limita stabilită sau depăşind această limită, la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, în scopul agresării sau intimidării conducătorului acestuia;

10) conducerea unui ciclomotor sau a unei motociclete pe o singură roată, ori a unui cuadriciclu pe cele două roţi din spate;

11) circulaţia pe o altă bandă decât prima, cu viteză redusă nejustificat, împiedicând circulaţia regulamentară a vehiculelor care se deplasează în urma sa;

12) mersul înapoi cu spatele în scopul agresării sau intimidării celorlalţi participanţi la circulaţie;

13) deplasarea neautorizată în grup (câte doi şi mai mulţi, cu excepţia coloanelor oficiale) cu vehicule şi/sau motociclete sau ciclomotoare, care circulă pe aceeaşi bandă sau pe benzi paralele, depăşind limita de viteză, sau cu viteză redusă nejustificat, sau fără asigurarea între oricare două vehicule consecutive a spaţiului necesar revenirii unui vehicul care a efectuat depăşirea.