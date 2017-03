O zi „fără politică” în Găgăuzia

15 antreprenori din Găgăuzia şi Taraclia au obţinut certificatele de finanţate care le va permite să-şi dezvolte afacerile în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Granturile în valoare de până la 18.400 de euro au fost oferite în cadrul programului „Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi Taraclia” (SARD) finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD, scrie Jurnal de Chişinău. Mihail Gargalîc este un tânăr antreprenor din s. Tomai. El şi soţia sa, Ivana, sunt proprietarii unei stâne de 550 de capre. După absolvirea universităţii, Mihail a vizitat câteva ferme din Elveţia şi Germania. A fost inspirat de noile tehnologii utilizate la organizarea lucrului şi a decis să deschidă o afacere similară la baştină. „Când m-am întors, am cumpărat iniţial 15 capre, apoi am mai cumpărat câteva zeci de capete din diferite localităţi ale R. Moldova. Am făcut selecţia şi, după opt ani de lucru, stâna noastră a devenit una din cele mai prospere din Găgăuzia”, se laudă tânărul.Produce brânză şi caşcaval pe care le desface pe pieţele din Comrat şi Ciadîr-Lunga. Întreprinderea lui Mihail Gargalîc a obţinut un grant de 8.000 de euro de la UE destinat procurării utilajului de ambalare a produselor. „Sperăm să putem vinde pe viitor şi lapte de capră, un produs ecologic, dietetic, foarte bun pentru copii. Pentru aceasta însă e nevoie de mai multe investiţii în utilaje care ar permite şi împachetarea acestui produs”, ne-a spus Mihail.În ce priveşte criticile aduse de socialişti la adresa UE, partid care se bucură de cea mai mare popularitate în regiune, antreprenorul spune că preferă să se abţină „de la politică”. „Scopul meu e să organizez munca. Nu mă bag în politică. Sunt foarte recunoscător UE pentru acest grant. Cum spune Irina Fiodorovna (başcanul Irina Vlah – n.red.), astfel de proiecte sunt ca un peşte pentru potenţialii oameni de afaceri pe care l-am pescuit la momentul potrivit. Din păcate, există foarte puţine programe de dezvoltare a sectorului fermier, de aceea acesta reprezintă un stimul important pentru noi”, afirmă tânărul. Mihail Gargalîc oferă patru locuri de muncă şi, graţie acestui proiect, planifică să mai angajeze încă trei persoane.Un alt antreprenor important din regiune, Ana Statova din satul Congaz, este proprietara unui restaurant şi a decis să investească în turismul rural. În timpul apropiat planifică se deschidă o pensiune, cu localuri construite în stil rustic. „Îmi doream demult să dezvolt o pensiune turistică în stil naţional, însă nu am avut banii necesari şi nici n-aş fi putut să-i adun vreodată. Acum, cu ajutorul UE, voi face localitatea noastră mai atractivă pentru turişti şi voi crea vreo 14 locuri de muncă pentru localnici”, afirmă antreprenoarea.În ce priveşte politica socialiştilor promovată intens în regiune, antreprenoarea e de părere că sunt importante doar acele politici care contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor şi a nivelului de trai al oamenilor. „Valorile, cultura europeană sunt apreciate de toată lumea. De ce să nu recunoaştem şi noi importanţa acestora? De ce să nu preluăm ceea ce este bun şi, la rândul nostru, să creăm şi să promovăm ce avem noi mai bun legat de tradiţii?”, a spus Statova.Başcanul Găgăuziei, Irina Vlah, a declarat că pentru autorităţile din Găgăuzia sunt foarte importante proiectele de dezvoltare rurală, în special, cele de susţinere a tinerilor. „Eu, personal, am mers prin sate şi am promovat acest concurs de granturi. Găgăuzia a lucrat, lucrează şi va lucra cu toţi partenerii care vor să ne ajute să îmbunătăţim viaţa oamenilor”, a declarat Vlah.Cât despre criticile aduse de liderul său de partid la adresa UE şi scoaterea drapelului UE de pe sediul Preşedinţiei, Vlah a declarat că preferă să nu comenteze. „Azi nu facem politică. Este primul şi cel mai important proiect implementat în acest an. Mă bucur că dl Pirkka Tapiola a văzut un partener în Găgăuzia şi vrea să ne ajute. În sfârşit, au înţeles că în R. Moldova sunt şi alte regiuni care vor să ia parte la astfel de proiecte”, a declarat başcanul.Aceasta a mai precizat că, în decursul ultimilor doi ani, de când ocupă postul de başcan, UE a investit peste 6,5 milioane de euro în Găgăuzia şi Taraclia. „În acest an discutăm cu dl Tapiola despre un nou proiect în valoare de 5 milioane de euro care vizează doar regiunea găgăuză. Vom veni cu detalii despre aceste investiţii în iunie, când va demara proiectul”, a mai Vlah.Şeful Delegaţiei UE în R. Moldova, ambasadorul Pirkka Tapiola a menţionat la ceremonia de înmânare a certificatelor de grant că dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii este un factor cheie pentru creşterea economică, deoarece IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei unei ţări. Acesta este motivul pentru care UE oferă asistenţă permanentă pentru acest sector.„Prin susţinerea acestor iniţiative antreprenoriale ne dorim să răspundem la cele mai stringente necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia: de a avea un loc de muncă decent şi condiţii îmbunătăţite de viaţă la ei acasă. Suntem siguri că afacerile care vor fi dezvoltate pe parcursul acestui an vor deveni durabile şi profitabile şi vor inspira şi alţi oameni să le urmeze exemplul”, a declarat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă a ONU şi Reprezentantă Permanentă PNUD în R. Moldova.