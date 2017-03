Cazul „Caravita”: Colegiul Penal al CSJ a declarat ADMISIBIL recursul în anulare în dosarul care îl vizează pe Ion Rusu, naşul lui Filat

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.03.2017 10:09

Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie a declarat admisibil recursul în anulare în dosarul care îl vizează pe Ion Rusu şi SRL „Caravita Co”. Decizia a fost luată acum două zile, anunţă Casa de avocatură „Popa şi Asociaţii”



Prin recursul în anulare depus, avocaţii solicită rejudecarea cauzei, pronunţarea unei noi hotărâri şi dispunerea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate lui Ion Rusu. Apărătorii cer anularea pedepsei complementare – lichidarea persoanei juridice SRL „Caravita Co”.



De asemenea, avocaţii insistă ca judecătorii să caseze sentinţa emisă de către Judecătoria Buiucani din 6 noiembrie 2015 şi deciziile Curţii de Apel Chişinău din 28 martie 2016 şi Colegiului Penal al CSJ din 21 septembrie 2016.



Şedinţa de judecată de la CSJ în care se vor examina cerinţele avocaţilor va avea loc pe data de 6 aprilie, în lipsa părţilor.



Caravita Co SRL a fost fondată în septembrie 2011, în localitatea Zolotievca, Anenii Noi. Primul fondator a fost Sanda Filat, soţia fostului premier Vlad Filat. După divorţul celor doi, proprietar în acte al companiei Caravita a ajuns Vladimir Rusu, nepotul fostului premier.



În vara anului 2014, a izbucnit un scandal legat de faptul că firma Caravita Co SRL a beneficiat de subvenţii de peste patru milioane lei pentru investiţiile în agricultură. O anchetă iniţiată de Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratură a constatat că firma Caravita şi alte companii afiliate ar fi beneficiat de credite de zeci şi sute de milioane de lei obţinute ilegal de la Banca de Economii.



Totodată, două rude ale ex-premierului Vladimir Filat, Vladimir Rusu, proprietarul Caravita Co şi tatăl acestuia, Ion Rusu, au fost reţinuţi şi apoi condamnaţi pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari şi complicitate la tranzacţiile dubioase cu banii de la BEM. În acelaşi dosar au fost reţinuţi şi apoi condamnaţi Igor Cijov, administrator şi Tatiana Roşioru, director financiar la firma Caravita Co.