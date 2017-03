Una dintre firmele implicate în licitaţiile trucate livrează nestingherit produse alimentare în grădiniţele din ţară

Una dintre firmele implicate în scandalul licitaţiilor trucate de la sfârşitul anului 2016, care livrau produse în şcoli şi grădiniţe, continuă să livreze produse, deşi, potrivit autorităţilor, se află în lista neagră, iar fondatorul acesteia este sub control judiciar.Este vorba despre firma Lovis Angro, scrie Jurnal de Chişinău , care face trimitere la site-ul Agenţiei Achiziţiilor Publice, unde sunt publicate contractele semnate dintre firma Lovis Angro cu diverse primării, spitale şi alte întreprinderi din R. Moldova.Cele mai recente contracte au fost semnate acum două săptămâni. Primăria oraşului Orhei a încheiat cu firma respectivă un contract în valoare de peste 274 mii lei. De asemenea, această firmă are semnate contracte şi cu primăriile raioanelor Cahul, Ştefan-Vodă, Floreşti, Străşeni, Hânceşti, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Teleneşti ş.a. Produsele acestea vor ajunge pe mesele copiilor.Amintim că după scandalul licitaţiilor trucate de la sfârşitul anului 2016, câteva firme, printre care şi Lovis Angro, au fost trecute în lista neagră. Primarul Dorin Chirtoacă a anunţat că a semnat şi o dispoziţie în acest sens, iar administratorii şi fondatorii firmei sunt cercetaţi în dosarul licitaţiilor trucate.Totodată, şeful procuraturii anticorupţie, Viorel Morari, a declarat pentru Moldova Curată că în prezent Lilian Sofrone, fondatorul firmei Lovis Angro, se află sub control judiciar, după ce a fost cercetat în arest. El este învinuit în baza articolului 328 din Codul penal pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu de către persoanele implicate în organizarea licitaţiilor. Potrivit procurorului, urmărirea penală este pe final, dosarul urma să fie transmis în instanţă la începutul lunii martie.