Platforma Demnitate şi Adevăr, alături de veteranii care au luptat în războiul de pe Nistru: „Regimul oligarhico-mafiot îi ignoră pe eroi şi îi tratează ca pe nişte cerşetori”

„

”

„

”

„

”

„A

”

„

”

Declaraţia Platformei Demnitate şi Adevăr cu ocazia zilei comemorării jertfelor războiului de la Nistru

La 25 de ani de la războiul de independenţă, Republica Moldova trece printr-o perioadă dificilă, ţara fiind într-un război continuu, declanşat de regimul oligarhic împotriva propriului popor. Este declaraţia membrilor Platformei Demnitate şi Adevăr, făcută în cadrul unei conferinţe de presă.Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr spun că actualul regim politic nu respectă veteranii care au luptat în războiul de pe Nistru, din 1992, lipsindu-i de o mulţime de facilităţi.Din păcate veteranii şi familiile celor căzuţi pentru patrie au fost lipsiţi de puţinele privilegii şi micile facilităţi pe care le meritau din plin. Astăzi, regimul oligarhico-mafiot îi tratează pe eroii noştri ca pe nişte cerşetori, îi ignoră şi îi dispreţuiesc, îi insultă şi îi dezbină, îi folosesc în diverse confruntări dintre clanurile mafiote de la putere. Aceştia au mers cu arma în mâini să apere ţara, dar hoţii au trădat-o. În condiţiile în care actuala clasă politică a depăşit orice limită a bunului simţ, Platforma Demnitate şi Adevăr rămâne alături de adevăraţii eroi ai ţării şi pledează în continuare pentru rezolvarea stringentă a problemelor veteranilor: majorarea pensiei pentru vechime în muncă şi a pensiei de invaliditate, atribuirea de alocaţii, scutiri la plata energiei electrice şi a gazelor naturale, a medicamentelor şi a serviciilor medicale, a spus preşedintele organizaţiei teritoriale Hânceşti a PPDA, Valeriu Bobvrov.Şi veteranii de război şi-au arătat indignarea faţă de atitudinea actualei guvernări faţă de cei care au luptat în războiul de pe Nistru.Sunt participanţi la conflictul de pe Nistru care nici până în ziua de azi nu au locuinţe şi nu au niciun ajutor de la stat. Păcat că am ajuns la aşa timp că atâţia bani vin de la Fondul Monetar Internaţional, de la Banca Mondială, din România şi noi nu avem niciun ajutor, a spus Alexandru Galaşanu, veteran de război.Noi, veteranii de război, foşti ostaşi ai Armatei Naţionale, cerem ca să ni se respecte drepturile. Ne pare rău că la moment suntem aşa trataţi, a spus Nicolae Vulpe, veteran de război.De asemenea, veteranii de război spun că nici pe departe Moldova de astăzi nu reprezintă ceea pentru ce au luptat ei.stăzi pleacă din republică zilnic câte 106-107 persoane, dar nimeni nu spune că în locul lor pe lună vin câte 300 de familii de prin Rusia şi alte ţări. Genocidul acesta este pregătit pentru ca să ne înlocuiască pe noi, populaţia autohtonă cu cei care vin din alte ţări. E clar atunci că toţi ar vrea în aceste condiţii să plece din Republica Moldova, a spus generalul Anton Gamurari.În acest context, Chiril Moţpan le-a adus mulţumiri veteranilor de război pentru curajul cu care au apărat ţara şi le-a spus că Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr le va fi mereu alături.Suntem astăzi în faţa dumneavoastră să aducem un omagiu acelor fraţi, eroi ai neamului nostru, care şi-au jertfit viaţa în ’92 apărând independenţa şi integritatea acestei ţări. Doi martie este o zi neagră în istoria Republicii noastre. Mâine se împlinesc 25 de ani, iar împreună cu Platforma Demnitate şi Adevăr vom merge în teritoriu, vom avea întâlniri cu camarazii, cu acei care au luptat la Nistru, vom depune flori şi arma noatră ca de fiecare dată va fi crizantema albă. Platforma Demitate şi Adevăr este un partid european, care îşi doreşte o schimbare în ţară pe cale paşnică, pe cale civilizată, a conchis Chiril Moţpan, vicepreşedintele PPDA.La distanţa celor 25 de ani de la declanşarea sângerosului război de la Nistru, Republica Moldova trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Practic, ţara este într-un război continuu, declanşat cu neruşinare de regimul oligarhic împotriva propriului popor.Ca şi în 1992, veteranii războiului de la Nistru se află şi azi în avangarda bătăliei pentru independenţa statului nostru. Doar că, de această dată, ei lupta împotriva unui agresor intern, care a capturat Moldova; ei luptă pentru libertate şi democraţie, pentru un trai decent al tuturor cetăţenilor, pentru demnitate şi adevăr. Anume ei sunt promotorii edificarării unui veritabil stat de drept, pentru generaţiile în creştere, pentru viitorul copiilor şi nepoţilor noştri. Şi asta, deoarece comunitatea veteranilor de război din Republica Moldova este cea care ştie ce înseamnă suferinţa, răbdarea şi sacrificiul aduse pe altarul Patriei, de dragul Patriei şi al cetăţenilor ei.Din păcate, veteranii şi familiile celor căzuţi pentru Patrie au fost lipsiţi de puţinele privilegii şi micile facilităţi pe care le meritau din plin. Actualii guvernanţi nu vor fi în stare să le asigure eroilor noştri o viaţă decentă, dar dacă au avut nesimţirea să le retragă micile facilităţi, le-ar sta bine măcar în faţa propriilor copii, să le întoarcă, inclusiv cu recompensele pentru toţi aceşti ani, perioadă în care au fost lipsiţi de ele.Astăzi, regimul oligarhico-mafiot îi tratează pe eroii noştri ca pe nişte cerşetori. Îi ignoră şi-i dispreţuieşte, îi insultă şi-i dezbină; îi foloseşte în diversele confruntări dintre clanurile mafiote de la putere. Aceştia au mers să apere ţara cu arma în mâini, dar trădătorii, hoţii – au trădat-o, au furat-o şi i-au lăsat pe mulţi dintre eroii Războiului pentru Independenţă pe drumuri şi neajutoraţi.În condiţiile în care actuala clasă politică a depăşit orice limită a bunului-simţ şi a moralităţii civice, Platforma Demnitate şi Adevăr rămâne alături de adevăraţii eroi ai ţării şi pledează în continuare pentru soluţionarea de urgenţă a problemelor stringente ale veteranilor, majorarea pensiei pentru vechime în muncă şi a pensiei de invaliditate, atribuirea de alocaţii, scutiri la plata energiei electrice şi a gazelor naturale, a medicamentelor şi serviciilor medicale, etc.Cinstirea sacrificiului acestora prin lege dreaptă, elaborată cu concursul lor nemijlocit, lege ce ar reglementa în mod echitabil drepturile, garanţiile şi recompensele de ordin economic şi social, prin respectactarea principiului meritocraţiei, indiferent de statutul fiecarui participant - ofiţer, subofiter, rezervist sau voluntar.Credinţa în valorile naţionale şi idealurile strămoşilor noştri ne dă putere. De aceea, veteranii au ales să lupte pentru o cauză nobilă. Iar faptele celora care şi-au dăruit viaţa în timpul luptelor de la Nistru sunt un reper ce demonstrează încă o dată că Republica Moldova are eroi, are patrioţi, are o istorie pentru perpetuarea căreia merită să luptăm.