Numărul intoxicaţiilor cu ciuperci a crescut; Ce recomandă specialiştii

Sursa: jurnal.md Foto: radiocluj.ro 01.03.2017 15:32

În perioada anului 2016, în municipiul Chişinău, au fost înregistrate în total 44 de cazuri de otrăviri cu ciuperci, în comparaţie cu anul 2015, cu 22 de cazuri mai mult. Cele mai frecvente cazuri de otrăviri cu ciuperci au fost înregistrate la maturi – 40 de cazuri şi 4 cazuri la copiii din grupul de vârsta 7-18 ani, anunţă Centrul de Sănătate Publică din capitală.



„O mare parte a populaţiei, în special cea din zona rurală, dar şi altă categorie de consumatori care se aprovizionează din comerţul stradal, preferă să consume ciuperci care cresc în mediul natural, sub pretextul că ştiu să deosebească ciupercile comestibile de cele considerate otravitoare. Este foarte important de reţinut că, datorită mutaţiilor genetice, numărul speciilor de ciuperci otrăvitoare creşte de la an la an, fenomen foarte derutant chiar pentru cunoscători. Pentru a colecta corect ciupercile, este nevoie de mai multă experienţă, cunoaşterea perfectă a speciilor de ciuperci comestibile şi atenţie sporită”, spun specialiştii.



Astfel, s-a constatat că principala cauză a otrăvirilor cu ciuperci a fost consumul în alimentaţie a ciupercilor culese de persoane de sine stătător sau achiziţionate de la comercianţii de pe marginea şoselelor din preajma pădurilor. „O altă cauză constă în prepararea incorectă a ciupercilor folosite în alimentaţie în condiţii de casă. Însă, totuşi, faptul necunoaşterii speciilor de ciuperci comestibile reprezintă principala cauză a intoxicaţiilor. De menţionat că intoxicaţiile cu ciuperci decurg foarte grav, îndeosebi la copii, la persoanele în etate şi la cei care au suportat recent boli grave. Este foarte important să ne asigurăm că preparăm şi consumăm ciuperci comestibile, preferabil dintre acelea care sunt crescute în seră”, mai spun specialiştii.



În acest context, reprezentanţii Centrului de Sănătate Publică atenţionează populaţia asupra riscurilor şi vin cu o serie de recomandări privind prevenirea intoxicaţiilor acute cu ciuperci:



– nu trebuie să consumaţi sau, cel puţin, să degustaţi ciuperci, specia cărora nu o cunoaşteţi;

– fierbeţi ciupercile în două-trei ape, câte 10-15 minute, schimbând apa de fiecare dată;

– nu implicaţi copiii în procesul de culegere a ciupercilor;

– limitaţi consumul ciupercilor în raţia alimentară a copiilor;

– selectaţi minuţios ciupercile culese înainte de preparare;

– nu culegeţi ciuperci din locurile prelucrate cu pesticide şi ierbicide;

– nu păstraţi un timp îndelungat bucatele preparate din ciuperci;

– nu păstraţi ciupercile marinate şi sărate în vase de zinc;

– achiziţionaţi sortimente de ciuperci numai din unităţi autorizate.