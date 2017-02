O tânără de 25 de ani, cu copilul mort în burtă, a fost trimisă de medici cu microbuzul la Chişinău

O tânără de doar 25 de ani, aflată în 36 de săptămâni de sarcină şi cu copilul mort în burtă, a fost nevoită să vină la Chişinău pe cont propriu, după ce medicii dintr-un spital raional au anunţat-o că fătul e mort, informează E-sanatate.md Tânăra din satul Slobozia-Horodişte, raionul Rezina, a fost atât de şocată încât a leşinat imediat cum a ajuns acasă, iar rudele speriate au găsit un şofer de ocazie, dispus să o aducă cât mai repede în Capitală. Reacţiile doctorilor sunt cu totul uimitoare – decesul antenatal nu este considerat o urgenţă medicală, astfel că ar fi fost absolut normal să lase să plece o mamă care tocmai a fost anunţată că fătul ei e mort.Potrivit sursei, investigaţiile realizare la centrul consultativ ambulatoriu din cadrul Spitalului Raional Rezina, au arătat că fătul avea bătăile inimii prea slabe. Din lipsă de tehnică, ea a fost trimisă pentru un consult suplimentar la un centru privat din oraş.„Acolo era multă lume şi nu mai primeau decât contra plată. Am plecat acasă pentru că nu aveam bani. Când m-am întors a doua zi mi-au spus că copilul meu e mort şi că trebuie să mă întorc imediat la spital. Acolo mi-au dat îndreptare mai întâi la Orhei, apoi au spus că la Chişinău ar fi bine să mă duc. M-au întrebat dacă mă simt bine şi au spus că pot să mă duc a doua zi la spital, cu microbuzul”, povesteşte Maria.Şocată de ceea ce a auzit, Maria şi-a pierdut cunoştinţa când a ajuns acasă, iar rudele au plătit o maşină care să o aducă la Institutul Mamei şi Copilului. Tânăra mămică, căci mai are acasă o fetiţă de trei ani, spune că anunţul despre moartea bebeluşului ei a fost unul franc şi sec. A întrebat dacă nu i se va întâmpla nimic pe drum, căci toate întrebările despre ce s-a întâmplat cu copilul ei rămân fără răspuns acum.Tânăra a ajuns în siguranţă sâmbătă la Institutul Mamei şi Copilului. Fătul nu a fost expulzat încă, însă mămica este pregătită din punct de vedere medical pentru acest procedeu. Medicii încearcă să pregătească organismul ei „ca şi pentru o sarcină naturală”.Reporterii de la E-sanatate.md au încercat să afle de la Spitalul Raional Rezina cum a putut fi pacienta lăsată să se deplaseze pe cont propriu, mai ales că vorbim despre o familie cu venituri mici. Şefa instituţiei, Nina Postu, declară că nu vede nicio problemă.„Medicii noştri au procedat exact conform Protocolului Moartea antenatală a fătului. Aceasta nu constituie o urgenţă medicală, de aceea a fost direcţionată la o instituţie de nivel terţiar. Ea se simţea bine, nu acuza dureri. Fătul poate rămâne şi două săptămâni in utero. Aceasta nu este o urgenţă, iar noi am procedat corect şi ne menţinem opinia”, a spus Nina Postu.Şi dacă moartea antenatală nu constituie o urgenţă medicală ce ar permite implicarea Serviciului de Urgenţă, atunci ginecologii dau asigurări că termenul în care fătul trebuie expulzat trebuie să fie extrem de redus. Nicidecum nu putem vorbi despre săptămâni.„Atunci când este depistată moartea fătului trebuie să se recurgă imediat la expulzie. Există procedee care trebuie urmate, pe paşi care pot dura câteva zile, însă acest lucru nu înseamnă că poţi lăsa gravida cu copilul decedat în ea. Există numeroase riscuri pentru sănătatea femeii”, explică medicul ginecolog Ştefan Gaţcan.Cele mai frecvente complicaţii sunt hemoragiile, poate apărea sindromul HELP sau infecţia generalizată a sângelui, toate cu risc enorm pentru sănătatea femeii.