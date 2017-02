Andrei Năstase, la lansarea cărţii lui Hans-Gert Pöttering, fost preşedinte al Parlamentului European

FOTO

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a fost prezent la Bruxelles la lansarea cărţii lui Hans-Gert Pöttering, preşedintele Fundaţiei Creştin Democrate Konrad Adenauer, ex-preşedinte al Parlamentului European.„A făcut atât de mult şi încă mai face pentru Moldova. Cartea se numeşte “United for the Better” şi o recomand cu drag tuturor. Acesta era şi sloganul sub care mi-ar fi plăcut să candidez la preşedinţie, în 2016, “Uniţi pentru o viaţă mai bună”. Domnul Pöttering, o legendă vie a creştin-democraţiei germane, mi-a făcut onoarea unei discuţii care mi-a întărit convingerile politice”, a menţionat Andrei Năstase pe contul său de Facebook.„Modelul creştin-democrat, aşa cum este aplicat de CDU în Germania, este nimerit pentru Moldova, depinde de noi să-l adoptăm. Nu poate să ne aducă decât prosperitate”, a adăugat Andrei Năstase.