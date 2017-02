Viorel Ţopa: „Protestele în masă - singura cale de a da jos uzurpatorii; Într-un stat captiv, altă metodă nu există”

Protestele în masă sunt singura cale de a da jos uzurpatorii puterii în stat, altă metodă pur şi simplu nu există într-un stat captiv şi într-o dictatură, pentru că uzurpatorii pur şi simplu nu vor pleca. Declaraţiile au fost făcute de omul de afaceri Viorel Ţopa.



„În privinţa protestelor recente din România şi exemplul acestora pentru RM, există două aspecte ― primul, înţeles absolut de oricine, şi altul, înţeles doar de o parte din populaţia RM. În condiţiile acaparării totale a instituţiilor statului, protestele în masă sunt unica cale de a da jos uzurpatorii. Altă metodă pur şi simplu nu există într-un stat captiv, într-o dictatură, într-o juntă. Altfel uzurpatorii pur şi simplu nu vor pleca. Şi aici probleme cu înţelegerea sau explicarea nu sunt. Însă o bună parte din cetăţenii RM cred că protestele pot avea loc şi fără ei, că are cine ieşi şi lupta pentru drepturile lor, că are cine îngheţa în locul lor. Iată aici e buba”, a scris Viorel Ţopa, pe pagina sa de Facebook.



Totodată, omul de afaceri a menţionat că protestele din Republica Moldova sunt discreditate prin false motive: „Scuzele de „incompatibilitate” geopolitică, naţională, doctrinară, lingvistică, personală... servesc doar uzurpatorii ― e tehnologia lor de a ţine scindaţi 4 milioane de oameni, subjugaţi de o grupare criminală organizată în număr de cel mult 100 de inşi. În aceste motive false, („de ce nu trebuie de ieşit împreună cu cutare sau cutare”) Plahotniuc a investit şi investeşte zilnic - ore de TV şi radio, comentatori, bani, litri de benzină, jurnalişti, primari, ONG-uri, ambasadori, bloggeri, etc. Pentru că dacă permite coeziunea protestatarilor, el nu mai are unde se ascunde”.



„Imaginaţi-vă că doi vecini nu cer înapoi miliardul, furat în egală măsură de la ambii, doar pentru că ţin cu echipe diferite de fotbal. Dar realitatea moldovenească e şi mai stupidă ― e suficient să se presupună că s-ar ţine cu altă echipă, de parcă protestele ar fi despre fotbal, geopolitică, integrări-răsintegrări în tot ce se poate; şi nu despre uzurpatorii puterii în stat şi miliardul furat”, a mai spus Viorel Ţopa.