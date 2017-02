FOTO

Campania de prevenire a înecurilor în urma prăbuşirii sub gheaţă continuă; Mai mulţi copii din Bălţi, instruiţi de salvatori

Sursa: jurnal.md Foto: DSE/Facebook 25.02.2017 13:50

Mai mulţi copii din cadrul gimnaziului nr.7 din Bălţi au învăţat cum pot preveni înecurile în cazul prăbuşirii sub gheaţa subţire a bazinelor acvatice. Instruirile teoretice şi practice au fost făcute de scafandrii Detaşamentului Căutare Salvare nr. 2 al Serviciului Situaţii Excepţionale.



Specialiştii vorbit despre riscul prăbuşirii sub gheaţă în cazul temperaturilor pozitive ale aerului, dar şi despre principalele măsuri de salvare a celor care au căzut pradă gheţii.



Elevii au încercat să-şi salveze colegii după ce au însuşit metodele propuse de salvatori. Mai mult, copii au avut parte de o prezentare a echipamentului din dotarea specialiştilor.



Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI continuă campania de prevenire a înecurilor în urma prăbuşirii sub gheaţă. Săptămâna trecută, un grup de copii din Chişinău au avut parte de o instruire practică organizată la Şcoala Securităţii.



Conform datelor operative, de la începutul anului 2017, două persoane şi-au pierdut viaţă prăbuşindu-se sub gheaţă.