Alexandru Slusari: „Sistemul vrea să demonstreze că, în Republica Moldova, în lupta contra corupţiei întotdeauna va câştiga corupţia”

Vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, acţionat în judecată de un şef de direcţie de la Ministerul Agriculturii , pe care l-a acuzat de deturnarea subvenţiilor destinate fermierilor, afirmă că modul în care decurge procesul demonstrează că actuala guvernare doar mimează lupta împotriva corupţiei.Marin Mortean, care a fost desemnat şef de direcţie la Ministerul Agriculturii, după ce a fost concediat de la Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, cere de la Alexandru Slusari despăgubiri pentru prejudicii morale în sumă de 300 de mii de lei.„Modul în care la noi se luptă cu fenomenul corupţiei îl poate simţi fiecare pe propria sa piele. Eu am simţit acest lucru. În curând se împlinesc trei ani de când am vorbit împreună cu Aliona Mandati (femeie de afaceri) despre problema corupţiei de la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. Am făcut public numele unei persoane despre mai mulţi fermieri şi angajaţi ai agenţiei cunosc că ia mită în proporţii mari. În 2008, el a fost concediat de la Centrul pentru Combaterea Corupţiei pentru abateri disciplinare grave. În 2010, el a fost angajat de către agenţie într-o funcţie responsabilă”, a declarat Alexandru Slusari, fost preşedinte al Asociaţiei UniAgroProtect.Vicepreşedintele PPDA a vorbit mai târziu şi despre instalarea unei linii pentru procesarea cireşelor, într-un sat din raionul Orhei, pentru care s-au acordat subvenţii de câteva milioane de lei.„Dar linia nu a fost găsită acolo. Şi acesta nu este un caz izolat. Astfel de trucuri cu aceeaşi linie, care este deplasată prin ţară, au fost o mulţime. Responsabil de inspecţia acestei linii din partea agenţiei a fost funcţionarul respectiv. După acest scandal, CNA a lansat o investigaţie, dar cazul a fost preluat de Procuratură care este în mod clar nu s-a grăbit să-l investigheze. În acest timp, în acel sat au reuşit să aducă o altă linie. Ce-i drept ea este destinată pentru procesarea merelor şi orice investigator poate verifica când a fost importată şi compara cu data emiterii subvenţiilor. Cu toate acestea nu există nicio anchetă. La Agenţie a fost efectuată o anchetă de serviciu care a scos la iveală vinovăţia persoanei menţionate mai sus. Cu toate acestea, din cauza expirării termenului de prescripţie, ancheta nu a avut consecinţe. Acest caz a fost documentat din cuvintele a doi martori de către consilierul pe probleme agrare pe atunci al prim-ministrului”, continuă vicepreşedintele Platformei DA.„Funcţionarul despre care vă spun a fost concediat după cele întâmplate, acesta fiind… promovat în funcţia de şef de departament în cadrul Ministerului Agriculturii. În prezent, el cere de la mine 300 de mii de lei, iar de la Aliona Mandati 150 de mii de lei în calitate de prejudiciu moral, iar judecătorul după modul în care conduce şedinţele de judecată e clar că îl simpatizează. Asta în condiţiile în care noi am prezentat documente şi am adus martori împotriva lui. Sistemul vrea să demonstreze încă o dată că, în Moldova, în lupta contra corupţiei întotdeauna va câştiga corupţia şi nimeni nu trebuie să se împotrivească sistemului”, conchide Alexandru Slusari.Anterior, şeful Centrului Naţional Anticorupţie, Viorel Chetraru, a confirmat că Marin Mortean a activat în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei (actualmente CNA - n.r.) şi a fost demis pentru încălcări de disciplină.