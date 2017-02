Specialiştii avertizează: S-a sporit îmbolnăvirea prin infecţia rotavirală; Tot mai mulţi copii ajung la spital cu boli diareice acute

17.02.2017

Specialiştii Centrului de Sănătate Publică atenţionează asupra sporirii îmbolnăvirii prin infecţia rotavirală. Potrivit datelor, de la începutul anului curent şi până la momentul actual, au fost înregistrate 54 de cazuri de infecţie rotavirală în capitală, comparativ cu lunile ianuarie – februarie 2016, cu 31 de cazuri.



Pe parcursul ultimelor săptămâni, au fost declarate cazuri multiple de îmbolnăvire printre copiii din mai multe instituţii preşcolare (cum ar fi, grădiniţele nr. 5, nr. 96, nr. 184 şi din or. Durleşti – grădiniţa nr. 2).



Totodată, reprezentanţii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au oferit mai detalii privind cazurile de infecţie rotavirală de la grădiniţa nr. 96 din capitală. În perioada 11 – 16 februarie curent, au fost raportate în total şapte cazuri de boli diareice acute (BDA) printre copiii din trei grupe ale instituţiei preşcolare respective, perioada de îmbolnăvire fiind 10 – 14.02.2017. Conform diagnosticului primar, şase cazuri au fost calificate drept gastroenterocolită acută şi un caz – toxiinfecţie alimentară, la copii cu vârsta de 4 – 6 ani.



Simptomele prezentate de către toţi cei şapte copii au fost următoarele: slăbiciuni generale, febră între 37,6 oC -39,5oC, dureri abdominale, greţuri şi vome de la 2-12 ori, scaune lichide 2-8 ori. Cinci dintre bolnavi au prezentat semne clinice catarale, iar un bolnav a dezvoltat erupţii cutanate pe faţă şi gât.



Ulterior, şase copii au fost spitalizaţi în IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de copii, iar unul este la tratament în condiţii de ambulator. La moment, starea de sănătate a copiilor este satisfăcătoare.



Simptomele de infecţie cu rotavirus sunt similare cu cele ale intoxicaţiilor alimentare, fiind adesea însoţite de simptome catarale. Este foarte important de ştiut că un anumit pericol în răspândirea infecţiei îl prezintă purtătorii şi bolnavii cu forme atipice ale bolii. Frecventarea instituţiilor organizate de către copii cu semne catarale, igienizarea necalitativă, precum şi aerisirea insuficientă, contribuie la răspândirea infecţiei rotavirale.



Astfel, specialiştii recomandă adresarea de urgenţă la medic în cazul apariţiei primelor simptome.