Biblioteca Naţională riscă să piardă „Moldavistica şi Heraldica”, unde sunt păstrate cărţile despre istoria Moldovei; „O reformă cosmopolită, menită să şteargă amprentele originii noastre româneşti”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 13.02.2017 12:10

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ar putea să-şi piardă serviciul “Moldavistica şi Heraldica”, unde sunt păstrate cele mai vechi cărţi din Moldova. Asta după ce noul director a hotărât să facă reforme pe care nu le poate justifica. Mai mulţi angajaţi ai bibliotecii sunt nemulţumiţi de situaţia creată şi în ultimii doi ani au tot scris plângeri, care însă au rămas fără răspuns. În continuare, citiţi un interviu la acest subiect, realizat de Jurnal.md cu Raisa Melnic, şefa Serviciului programe culturale al Bibliotecii Naţionale.



- Care este în prezent situaţia la Biblioteca Naţională? Ce îi nemulţumeşte cel mai mult pe angajaţi?



- Acestă Bibliotecă a fost concepută în anii ‘90 ai sec. XX de către Alexe Rău, care era un filosof al biblioteconomiei şi care a intuit perfect cum trebuie să fie realizată formula veritabilă a unei biblioteci, care prin Patrimoniul său depozitat în compartimentul „Moldavistica şi Heraldica” va fi nu numai accesibil cititorilor, ci va prezenta o panoramă largă a bijuteriilor aflate în fonduri şi a acelor valori care trebuiesc recuperate pentru a completa golurile existente.



Odată cu venirea doamnei Elena Pintilei la postul de director general al Bibliotecii Naţionale, în mai 2015, s-a simţit din partea ei o lipsă totală de respect faţă de oamenii de creaţie. Această atitudine se pare că a fost preluată şi de mai mulţi subalterni de ai săi, astfel creându-se impresia că acest lucru a devenit deja o politică a Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova. Timp de aproape doi ani, Elena Pintilei a fost în foarte multe deplasări în Europa şi cred că, pur şi simplu, este dezorientată la tema identităţii Bibliotecii Naţionale. Era încântată de Biblioteca Naţională din Azerbaidjan. Ne impunea, într-un fel, ca model această bibliotecă. Apoi au urmat alte încântări... Suntem convinşi că actuala conducere a Bibliotecii Naţionale, în goana după reforme zgomotoase, se comportă exact ca elefantul în prăvălia cu porţelanuri.



Este normal că timpul trece şi schimbări trebuie să se producă. Până în prezent nu avem o strategie a Bibliotecii Naţionale. Se produc lichidări de servicii - timp de doi ani patru servicii. Spre exemplu, depozitul legal, împrumut acces general... ceea ce dă dovadă doar de incompetenţă, parvenitism şi lipsă de concept. E păcat de munca unei întregi generaţii care se risipeşte. Păcat de proiectele europene care nu mai merg aşa ca înainte. Păcat de specialiştii mari ai bibliotecii care sunt marginalizaţi, impuşi să plece.



- Credeţi că se urmăreşte vreun scop anume?



- Nu cred că se urmăreşte un anume scop. Incompetenţa naşte monştri, e o parafrazare care caracterizează perfect situaţia instaurată în aceste zile la Biblioteca Naţională.



Alexe Rău avea o ideie de a crea un muzeu al cărţii, dar nicidecum să distrugă acest serviciu. Acum se lucrează la acest proiect şi o idee ar fi ca muzeul să fie amplasat în locul serviciului “Moldavistica şi Heraldica” aduse în acest spaţiu tezele de doctor, care îşi au locul în serviciul “Carte veche şi rară”.



Dar totul se face pe ascuns. Ne trezim la faza executării ordinelor. Nu există elementar o comunicare, o cultură a comunicării. Un loc formidabil ar fi fost pentru acest muzeu restaurantul „Petr 1”, arendaş al Bibliotecii Naţionale. Consider că a fost greşeala administraţiei de a prelungi contractul de dare în arendă cu restaurantului „Petr 1”. Mulţi ani la rând, Biblioteca Naţională a fost în litigiu cu acest restaurant din cauză că nu achitau plata pentru arendă. Era şi un plan de reamplasare a unor colecţii de ziare şi cărţi ale arhivei Bibliotecii Naţionale şi a Muzeului Cărţii în acest spaţiu. Mai mult, este pusă în pericol viaţa angajaţilor, a cititorilor, precum şi a patrimoniului scris al Republicii Moldova prin darea în arendă a spaţiilor din posesia bibliotecii, argumentând că edificiul a fost prevăzut pentru un volum maxim de un milion de cărţi, iar la moment colecţia depăşeşte de două ori acest volum. Şi mai urât este faptul că, de ceva timp, biblioteca nu beneficia de aceşti bani.



- Ce ar însemna închiderea serviciului „Moldavistica şi Heraldica” ?



- Este lichidat serviciul „Moldavistica şi Heraldica”, nucleul original şi originar al acestei biblioteci, care, prin acest serviciu, era cu adevărat naţională. Se vine cu o reformă absolut cosmopolită, care are menirea să şteargă toate amprentele originii noastre româneşti. Biblioteca, tezaur al luminii, întocmai ca şi omul, poate trăi dacă are inimă, cea care alimentează pulsul organismului. Inima acestei biblioteci este serviciul „Moldavistica şi Heraldica”. Acum s-a procedat la extirparea inimii…



Acest serviciu a fost înfiinţat de la începuturi. Pe parcursul anilor, a fost de mai multe ori reorganizat şi modernizat. La început se numea „Serviciul Ţinutal”, apoi „Dacoromanica” şi recent „Moldavistica şi Heraldica”. Cred că ar fi bine ca doamnei director să i se organizeze o deplasare şi în Ţările Baltice ca să se pătrundă de necesitatea unui astfel de serviciu care poate fi modernizat la infinit. Ar fi bine să conştientizeze valoarea acestuia.



- Aţi încercat să cereţi ajutorul, implicarea autorităţilor? Care au fost răspunsurile?



- Pe parcursul ultimilor doi ani s-au scris mai multe scrisori la Ministerul Culturii, Guvern, Comisia pentru Cultură a Parlamentului, dar nu am primit niciun răspuns. Am atenţionat mai mult la tema aprecierii valorilor naţionale, care consider că este o mare problemă azi la bibliotecă. Autorităţile ar trebui să se sesizeze şi să nu permită lichidarea serviciului „Moldavistica şi Heraldica”. Acest gest ar fi unul ireversibil. Marile reforme se fac în scopul îmbunătăţirii celor moştenite şi nicidecum în formula bolşevică de a începe totul de pe loc gol.