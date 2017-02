Reacţie incredibilă: Ministerul Sănătăţii a întrebat femeia cu copilul mort în burtă din Rezina dacă are pretenţii la lucrătorii din sistemul medical

Ministerul Sănătăţii acuză presa şi experţii care -au expus pe acest caz că au denaturant declaraţiile Mariei Gădiac, de doar 25 de ani care a aflat recent că copilul ei nenăscut era mort. Autoritatea anunţă că a vorbit cu mama care le-a spus că se simţea bine când a aflat că fătul nu mai este bine, „cu excepţia traumei psihologice”, informează Sănătate INFO „Medicii au examinat starea de sănătate a femeii şi au constatat că decesul fătului nu a provocat complicaţii. De altfel, Maria Gădiac a precizat pentru Ministerul Sănătăţii că nu avea dureri, cu excepţia traumei psihologice. Acest fapt a fost confirmat şi de şeful maternităţii Institutului Mamei şi Copilului, Iurie Carauş. În urma evaluării medicale s-a stabilit că moartea fătului nu a avut repercusiuni asupra sănătăţii fizice a femeii (...) Mariei Gădiac i s-a comunicat acest fapt. De asemenea, ea i-a asigurat pe medici că poate să se deplaseze singură. Pe parcursul drumului spre Institutul Mamei şi Copilului, dar şi în timpul internării, ginecologul Ana Melnic s-a interesat constat despre starea ei de sănătate. Această situaţie demonstrează faptul că pacienta a beneficiat de asistenţa necesară şi atitudine adecvată din partea medicilor de la Spitalul Raional Rezina”, comunică Ministerul Sănătăţii.Reacţia autorităţii este cu totul incredibilă, întrucât specialiştii de aici comunică doar că decesul fătului nu i-a complicat starea femeii şi că ea ar fi decis de una singură să vină la Chişinău. Mai mult, autoritatea acuză specialiştii în etică medicală care au comentat cazul pentru Sănătate INFO că nu ar fi trimis sugestiile acestora pentru modificarea protocolului existent acum în mortalitatea antenatală.În acelaşi timp Ministerul Sănătăţii nu explică de ce Maria Gădiac a fost nevoită să se adreseze unei clinici private pentru o investigaţie mai performantă, deşi medicul ginecolog Ana Melnic constatase cu o zi înainte că bătăile inimii fătului sunt slabe. O atare situaţie constituia, de fapt, o urgenţă medicală.„Deşi nu putem afirma, ne întrebăm dacă fătul putea fi salvat, dacă Mariei i se acorda tot spectrul de servicii de care ar trebui să beneficieze, conform legii, absolut gratuit orice gravidă din Republica Moldova”,comentează portalul specializat.În aceste zile femeia ar urma să nască copilul decedat sub supraveghere medicală. Este însă inexplicabil de ce Ministerul Sănătăţii utilizează argumente, precum că femeia nu are pretenţii faţă de lucrătorii medicali, or astfel de declaraţii din partea unei autorităţi sunt inacceptabile, conchide Sănătate INFO.