Autorităţile încearcă să muşamalizeze cazul infectării copiilor internaţi în spital

Autorităţile încearcă să muşamalizeze cazul infectării copillor internaţi în spital, directoarea grădiniţei infirmă zvonurile, iar copiii suportă cu greu perfuziile şi plâng că vor acasă.Marţi, 7 februarie, în incinta Ministerului Agriculturii a avut loc o şedinţă cu părinţii unde s-au discutat probleme din domeniul alimentaţiei din şcoli şi grădiniţe. Şedinţa a fost organizată de către Comisia parlamentară care studiază problema alimentaţiei din instituţiile de învăţământ după scandalul licitaţiilor trucate. Deşi membrii comisiei susţin că au invitat părinţi din toată republica, la şedinţă au fost prezente doar cinci persoane, trei de la Orhei şi două de la Chişinău. După apariţia acestor informaţii în presă, sute de persoane au reacţionat, cerând audieri repetate, motivând că nu au ştiut despre această adunare. Membrii comisiei promit că vor mai organiza asemenea şedinţe cu părinţii. La şedinţa de marţi cei prezenţi au menţionat că se confruntă cu mai multe probleme, salarii de mizerie, lipsa utilajelor, nerespectarea meniurilor noi, lipsa fructelor şi legumelor proaspete, lipsa angajaţilor, dar cel mai mult părinţii se tem de provenienţa produselor alimentare furnizate în şcoli şi grădiniţe, scrie Jurnal de Chişinău Membrii Comisiei parlamentare în frunte cu deputatul Radu Mudreac au efectuat de la începutul săptămânii mai multe controale inopinate la grădiniţele din capitală, dar şi la cele din raioane. Luni, 6 februarie, deputaţii au controlat patru instituţii din municipiul Chişinău – grădiniţele nr. 73 şi 92 din sectorul Botanica, Grădiniţa-creşă 158 din sectorul Buiucani şi nr. 3 din oraşul Durleşti. Membrii comisiei au verificat starea blocurilor alimentare, a depozitelor, au examinat procesele de primire şi înregistrare a produselor alimentare. Potrivit deputaţilor, în urma acestor examinări nu au fost depistate probleme majore, s-a descoperit însă că majoritatea instituţiilor nu au fost verificate de autorităţile responsabile decât după declanşarea anchetei Centrului Naţional Anticorupţie.Marţi, 7 februarie, deputaţii au vizitat următoarele grădiniţe: în raionul Criuleni – Grădiniţa „Floricica” din satul Măgdăceşti şi Grădiniţa „Curcubeu” din satul Ratuş, în raionul Străşeni – Grădiniţa „Struguraş” din Româneşti, şi în raionul Orhei – Grădiniţa nr. 3 „Muguraşii” din satul Peresecina. A fost depistată lipsa înscrierilor în registrele de primire a produselor alimentare, carne de vită recepţionată cu termenul de valabilitate la limita expirării, condiţii neconforme de păstrare a produselor etc. Referitor la alimentaţia din instituţiile de învăţământ, viceministrul Sănătăţii, Aliona Serbulenco, a declarat că este gata să se întâlnească cu părinţii pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le au. De asemenea, aceasta a menţionat că noile meniuri vor fi evaluate.În timp ce s-au creat mai multe comisii ce efectuează controale, audieri şi caută soluţii pentru îmbunătăţirea alimentaţiei din instituţiile de învăţământ, patru copii de la Grădiniţa nr. 5 din capitală au ajuns cu toxiinfecţie alimentară la spital. Părinţii care pe moment îşi asistă copiii internaţi la Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase pentru Copii au declarat că totul a început în ziua de joi, săptămâna trecută, după ce copiii ar fi mâncat peşte.„Fetiţa mea, după ce a venit de la grădiniţă, a început a vomita, vineri am stat acasă, iar la două zile, când nu mai ştiam ce să-i fac, am chemat ambulanţa şi iată, stăm în spital”, ne spune mama. O altă mamă care a ajuns la spital luni ne spune că sâmbătă seara copilul său a avut dureri de burtă, duminică febră mare. „Vineri, când am luat copilul de la grădiniţă, mi-a spus că o fetiţă a vomitat, dar nu am băgat în seamă. Mai trist este faptul că autorităţile nu ştiu despre cele întâmplate şi nu spun adevărul”, menţionează o altă mamă care se află în acelaşi spital.Într-adevăr, autorităţile se încurcă în declaraţii. Miercuri, Mihai Moldovanu, şeful Direcţiei Sănătate din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, a declarat pentru un post tv că copiii au fost transportaţi direct de la grădiniţă la spital în dimineaţa zilei de marţi, 7 februarie, fapt negat de către părinţi. De asemenea, directoarea Grădiniţei nr. 5 afirmă că nu cunoaşte despre acest caz. Directoarea Spitalului Clinic Municipal de Boli Infecţioase pentru Copii, Ludmila Bârcă, a declarat că în cazul celor patru copii este vorba despre gastrointerită sau toxiinfecţie alimentară. Copiii sunt din grupe diferite. Deocamdată, nu se cunosc exact motivele infecţiei, primele rezultate ale testelor de laborator urmează să fie prezentate abia după 4-5 zile lucrătoare.Ecaterina Meaun, specialist în achiziţii publice: “Vorbisem nu demult cu cineva care povestea cum, la o şcoală, laptele nebăut de copii se colectează într-o găleată şi se toarnă înapoi în vasul cu lapte neutilizat. Asta pe lângă faptul că laptele şi aşa este diluat cu apă. La fel se face cu untul nemâncat de copii, se adună, se topeşte şi se pune în terciul de la următoarele mese. Astfel se fac “economii”, în baza cărora şefuleţii responsabili de alimentaţie îşi deschid mese la piaţa centrală, au contracte cu unele magazine unde se vinde marfa care n-ajunge pe mesele copiilor nostril”. Întrebată de ce nu face publică această stare de lucruri, ea spune că se teme să nu-şi piardă serviciul”.