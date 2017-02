FOTO

Peste 500 de militari ai Armatei Naţionale s-au alăturat acţiunii „22 Push – up Challenge”

01.02.2017

Peste 500 de militari ai Armatei Naţionale s-au alăturat acţiunii „22 Push – up Challenge”, în semn de solidaritate cu participanţii la acţiunile de luptă, afectaţi de Sindromul de Stres Posttraumatic.



Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Batalionului 22 de menţinere a păcii, Batalionului cu Destinaţiei Specială, Batalionului de Gardă, studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, dar şi militarii din contingentul Armatei Naţionale, detaşaţi în operaţiunea KFOR din Kosovo, au executat 22 de flotări şi i-au provocat pe colegii lor din SUA, România şi ţările din Gruparea de Forţe Multinaţională Vest din KFOR să le urmeze exemplul.



„22 Push – up Challenge” este o provocare iniţiată în 2011 de un veteran american, participant la Operaţiunea „Libertate durabilă” (Operation Enduring Freedom) din Afganistan şi fondator al organizaţiei „22Kill”, care are ca scop sensibilizarea opiniei publice privind suicidul printre veterani şi participanţi la acţiunile de luptă, afectaţi de Sindromul de Stres Posttraumatic.



Potrivit datelor statistice, în fiecare zi, în SUA, sunt înregistrate 22 de sinucideri în rândul veteranilor americani, motiv pentru care militarii care răspund acestei provocări execută 22 de flotări în fiecare zi timp de 22 de zile.