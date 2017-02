Cătălin Josan: „Ceea ce se întâmplă acum la Bucureşti e tras la indigo după modelul P(S)D-ului de la Chişinău, când guvernul Filip a fost învestit pe furiş, noaptea, în timp ce noi protestam”

Interpretul Cătălin Josan, cunoscut pentru atitudinea sa critică faţă de guvernarea RM şi susţinător activ al mişcării protestatare de la Chişinău, se află printre protestatarii de la Bucureşti, de unde a transmis un mesaj pentru cei de acasă.



„Mândru de România mea. Să ştiţi că e un deja vu. Ceea ce se întâmplă acum la Bucureşti sunt scenarii trase la indigo după modelul P(S)D-ului de la Chişinău, când guvernul Filip fusese învestit pe furiş, noaptea, în timp ce noi protestam pe scările Parlamentului RM. Atunci, Bucureştiul a avut o reacţie dureroasă, spunând că va susţine acest guvern obscur. Acum cred că e clar că Bucureştiul, şi, ulterior, restul UE, erau informaţi greşit despre intenţiile protestatarilor de la Chişinău, fie de către mesageri de-ai lui Plahotniuc, fie de către falşi unionişti - unealta preferată a lui Plahiş în discuţiile cu vestul. Acum, cred că s-au convins că nu se mai poate să se închidă ochii”, afirmă Cătălin Josan.



Interpretul mai spune că diferenţa dintre România şi Moldova este că nu toate instituţiile de stat se află sub influenţă politică, contrar celor din Moldova, iar tinerii au demnitate şi îşi cer ţara înapoi.



„România are preşedinte. Moldova - un măscărici în halat alb. România este un stat de drept. Moldova - un stat acasă. România are presă liberă. În Moldova, presa independentă e sugrumată. Pe această cale, vă anunţ că tatălui meu - Nicolae Josan - un mare patriot şi reprezentant mass media influent, i-au fabricat acum un dosar penal pentru că nu tace. Bineînţeles, efectul a fost exact invers. Dacă am învăţat ceva până acum, este că #EuNuTac. România nu mai tace. Avem Ţară. Hai, România! Moldova, tu ce mai aştepţi?”, îşi încheie mesajul Cătălin Josan.