Povestea Irinei Galbura, care a imigrat de trei ani în Irlanda: „Sunt mereu cu doru-n inimă” // Cealaltă Basarabie

Este originară din Chişinău, dar s-a născut în Germania, ţară în care pe atunci muncea tatăl ei, militar de profesie. Când s-au mutat cu toţii în Moldova, Irina era doar un copil, dar îşi aminteşte bine cât de supărată era pe părinţii ei pentru că nu rămas în Germania.„Le reproşam că ar fi trebuit că facă tot posibilul ca să putem rămâne acolo, unde am fi avut o altă viaţă, mai bună. Acum, că sunt în Irlanda, mă bate gândul câteodată să mă întorc acasă, dar mă gândesc la copilul meu – nu vreau ca el, vreodată, să ne reproşeze că nu l-am lăsat să crească într-o ţară mai bună. Am ajuns să-i înţeleg pe părinţii mei: dorul de casă este de nedescris şi nu ţi-l potoleşte nimeni”, îşi începe povestea Irina Galbură.De mică a visat să lucreze în televiziune, însă, fiind o fire artistică, îşi dorea să facă şi actorie. Iniţial avea de gând să studieze Artele la Iaşi, dar părinţii nu au fost de acord ca ea să se mute atât de departe de ei, aşa că Irina a dat admiterea la Chişinău, la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Management artistic. Din curiozitate însă, a ajuns să facă televiziune. Voia să-şi vadă realizat visul din copilărie, iar Jurnal Trust Media i l-a îndeplinit.„Timp de şase ani, am lucrat la Jurnal TV. A fost o experienţă foarte interesantă, pentru că am crescut împreună cu membrii echipei noastre. Nu toţi făcusem jurnalismul, însă meseria am deprins-o din mers. Mi-i dor de colegii mei, de televiziune, însă, din păcate, am rămas doar cu emoţiile şi amintirile acelor ani”, spune ea.Când am întrebat-o de ce a ales să plece în străinătate, Irina ne-a răspuns că aceeaşi întrebare i-a adresat-o în urmă cu două zile şi un taximetrist. Nu a ştiut ce să-i răspundă, pentru că, dacă stă să se gândească, acasă avea de toate şi o ducea bine din punct de vedere financiar, însă era curioasă să afle cum e să trăieşti într-o ţară străină.„De mică voiam să plec din Moldova, iar cu colectivul Ansamblului de dans „Fantezia” , din care am făcut parte, am avut ocazia să călătoresc mult. Dar după ce m-am mutat în Irlanda m-am convins că în străinătate nu e atât de roz totul, că una e turismul şi alta migraţia. Am ales Irlanda pentru că este o ţară anglofonă, dar şi pentru că soţul meu, muzician de profesie, are un job aici”, ne mai spune Irina Galbură.„Insula de smarald” a întâmpinat-o cu ploi, frig şi vânt. Spune că Irlanda este ţara pe care trebuie să înveţi să o iubeşti, iar ea, care e de trei ani acolo, abia acum a simte că a început să se adapteze.